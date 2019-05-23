Öğrenciler derslerini yaşayarak dinlediler

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde öğrenciler, ’okul dışarıda günü’ etkinliği kapsamında sosyal bilgiler dersini tarihi Zerzevan Kalesi’nde işledi. Açık havada oynayıp, keşfedip ve deneyimleyerek öğrenmenin önemine dikkat çeken ’okul dışarıda günü’ etkinliğine bu yıl Diyarbakır da katıldı. 60 öğrencinin katıldığı açık hava dersi Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzavan Kalesi’nde gerçekleşti. Tarihi birebir yerinde yaşayarak öğrenen öğrenciler, etkinliğin hiç bitmemesini istedi. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa yaptıkları protokolde öğrencilerin tarih ve kültür yerlerin derslik olarak kullanılması amacıyla çalışmalar başlattığını ve bundan sonra her gün bir sınıfı tarihi mekanlarda ders işlemeleri için çalışma başlattıklarını kaydeden Çınar ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, öğrencilerin canlı yaşayarak öğrenecekleri şeyleri unutmayacağını kaydetti. İde, "Bugün dünyada kutlanan ’okul dışarıda günü’ etkinliği bütün okullarımızda kutlanıyor. Bizde bu anlamda çocuklarımıza Zerzavan Kalesi’ni tanıtmak amacıyla buraya getirdik. Sosyal bilgiler dersi işleniyor, burada onlara Roma, Bizans’ı ve buranın nasıl bir geçmişe sahip olduğunu anlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında artık protokol var, tarihi kültür yerlerin derslik olarak kullanılması amacıyla. Çınar’daki öğrencilerimizi ’okul dışarıda günü’ etkinliği kapsamında sosyal bilgiler dersi burada işlendi. Canlı yaşayarak öğrenmek çok güzel, Bizans ve Doğu Roma’yı bir daha unutmayacaklar. Çocuklarımızı tarihi eserleri koruma bilinciyle ve tarihi sevdirme amacıyla gerçekleştirmek” dedi.

"Öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra pratik de yapma olanağı bulacaklar"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, proje kapsamında öğrenciler için pratik olarak yapay kazı yerleri yapacaklarını dile getirerek öğrencilerin bire bir anı yaşamalarını sağlayacaklarını aktardı. Coşkun, "Okul dışarıda projesi çok önemli, çünkü bölgenin tarihini yada Diyarbakır’ın tarihini anlatıyoruz ama burada anlatmak bambaşka bu nedenle bu proje kapsamında birçok çocuğa ulaşmak istiyoruz. Bu proje Diyarbakır’da ilk Çınar İlçesinde başladı kısa sürede bütün ile yayılacaktır. Biz aslında Zerzavan Kalesi’ni bir dersliğe dönüştürüyoruz ve daha profesyonel yapacağız bu işi. Burada öğrencilere hem tarih hem de arkeoloji bilincini oluşturacağız. Bunun için yapay kazı alanları da oluşturacağız, teorik bilgilerin yanı sıra pratikte yapma olanağı bulacaklar" diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Akşihit ise burada tarihi doğal güzellikleri araştırdıklarını, dışarıda ders yapmak çok güzel olduğunu söyleyerek ilk kez okul dışında Zerzavan Kalesi’ne ders yaptıklarını belirterek kendilerine tarihi eserlerle ilgili anlatımlar yapıldığını aktardı.

Öğrencilerden Berfin Durmaz, okul dışında etkinlik yaptıklarına sevindiklerini, arkadaşlarıyla birlikte Zerzavan Kalesi’ne gelerek yeni bilgiler öğrendiklerini ifade erek dışarıda ders yapmanın güzel ve farklı bir durum olduğunu anlattı.