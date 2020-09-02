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Öğrenciler dikkat! 81 ilde EBA destek noktası açıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.09.2020 18:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrenciler için 81 ilde bin 420 EBA destek noktası kurdu. EBA destek noktalarının açılışını yapan Bakan Ziya Selçuk, bu sayının çok yakın zamanda 5 bin 200'e çıkarılacağını söyledi.

Öğrenciler dikkat! 81 ilde EBA destek noktası açıldı

Ziya Selçuk, 81 ilde kurulan EBA destek noktalarının açılış ve tanıtımını Ankara'da Ahmet Kabaklı Ortaokulu'ndaki EBA destek noktasında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte yaptı. Bakan Selçuk, EBA TV'de yaz okulu yayınları sona erdikten sonra 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim yayınlarının tekrar başladığını hatırlatarak, "18 Eylül cuma gününe kadar devam edecek olan uzaktan eğitim ders programımız öğrencilerimizin uyum ve pekiştirme sürecine uygun olarak yapılandırılıyor. EBA Tv yayınlarımızda bu nedenle geçtiğimiz yılın ders ünitelerinde başlangıç yaptık. EBA internet portalımızın altyapısını yaklaşık 1 milyon öğrencimiz eş zamanlı girişine imkan sağlayacak şekilde güçlendirdik. Bu oranı çok yakında çok daha yukarılara taşıyacağız. Canlı sınıflara erişimde sorun yaşayan öğrencilerimizle velilerimizin okul yönetimine ulaşmasını özellikle rica ediyoruz. Ayrıca EBA Asistan'ın, tüm soruların cevaplarını vermek üzere 7/24 hazır olduğunu hatırlatmak isterim" bilgisini paylaştı.

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'81 İLDE EBA DESTEK NOKTASI'

Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve bazı internet bağlantı sorunu yaşayan öğrencilerin olduğunu bildiklerini belirtti. Bunun için çeşitli çözümler ürettiklerini belirten Selçuk, "Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin ki, yaylalarda, köylerde bazı öğrencilerimiz var, EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için okullarımız ve kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. 81 ilimizde şu anda bin 420 adet EBA destek noktası kurmuş durumdayız. Bu sayı çok yakın zamanda 5 bin 200’e çıkarılacak. EBA destek noktasında öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet eğitimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Böylece teknolojiye erişiminde yaşadığı sorunlar sebebiyle öğrenmesi daha da gelişsin diye aldığımız bu tedbirle destek olmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAZILIMLA EN YAKIN DESTEK NOKTASINI BULACAK'

EBA TV yayınlarını izleyen herkesin aslında bütün derslerin temel içeriklerine rahatlıkla ulaşabileceğini ve tekrar izleme şansını yakalayabileceğini hatırlatan Ziya Selçuk, "Öğrencimiz eğer böyle bir EBA destek noktasına giderse, burada eğitimini de almış olabilecek. Ayrıca en yakın EBA destek noktasını bulması için de bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla öğrencimiz kendisine en yakın EBA destek noktasının nerede olduğunu öğreniyor. EBA destek noktaları Bakanlığımıza bağlı okul ve diğer kurumlarımızda da yer alıyor. Hangi ilde hangi ilçede nerelerde olduğunu ve hangi destek noktalarının ne şekilde seçildiğini biz okul ve il yöneticilerimizle paylaştık" dedi.

'GİRİŞ ÇIKIŞLAR YIĞILMA OLMAYACAK ŞEKİLDE PLANLANDI'

Selçuk, EBA destek noktasına ihtiyacı olan öğrencilerin okullar tarafından belirleneceğini ve belirli bir planlama dâhilinde gruplar hâlinde, dönüşümlü olarak öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımlarının sağlanacağını söyledi. Bakan Selçuk, "EBA destek noktasına giriş ve çıkışlar, öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbiriyle çakışmayacak ve yığılma olmayacak şekilde planlamaya tabi tutuluyor. Öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri ise bir canlı ders süresinden az olmayacak şekilde planlandı. Elbette tıpkı okullarımızda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartlarının sağlanması önceliğimiz olacak. Önce çocuklarımızın sağlığı, önce öğretmenimizin sağlığı. Bu konuda hassasiyetle duruyoruz ve 'risk varsa biz yokuz' diyoruz. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında temas edilen tüm yüzeylerle birlikte dezenfekte edilecek. EBA destek noktasında teknik işlemlerin yürütülmesi için en az bir öğretmenimizi ya da teknik personelimizi görevlendireceğiz" mesajını iletti.

'HİJYEN İÇİN TEMİZLİK PERSONELİ DE GÖREVLENDİRİLECEK'

Görevli personelin siperlik, iş önlüğü ve eldiven kullanacağını, öğrencilerin bireysel kullanımı için maske ve kulaklık temininin yapılacağını kaydeden Selçuk, "Ayrıca mesafe kuralları gereği, kapasitesine uygun olarak aynı anda belirli sayıda öğrencinin bulunmasına da dikkat edilecek. EBA destek noktası olarak kullanılan alanların temizlik ve hijyenini sağlamak amacıyla temizlik personeli de görevlendireceğiz. Uzaktan eğitim sürecine dâhil olmayan öğrencimizin kalmaması için oluşabilecek her türlü ihtiyacı düşünüyor ve karşılamaya çalışıyoruz. EBA destek noktaları, bu konuda büyük bir ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu.
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Muş, Adana, İstanbul ve Sivas'taki EBA destek noktalarına canlı bağlantı yaptı. Öğrenciler için EBA destek noktalarının yanı sıra internet paketleri, cihaz ve televizyon desteğini de içeren çok yönlü bir destek programı planladıklarını aktaran Selçuk, daha sonra 81 ildeki EBA destek noktalarını selamlayarak açılışlarını gerçekleştirdi.

DHA

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