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Öğrenciler dikkat! YKS tercih işlemleri 25 Temmuz'da başlıyor

16.07.2024 17:40
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ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Öğrenciler dikkat! YKS tercih işlemleri 25 Temmuz'da başlıyor

YKS sonuçları açıklandıktan sonra gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. ÖSYM Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi. Tercih yapmak isteyen öğrenciler işlemlerini 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. ÖSYM'den yapılan bir diğer açıklamada ise, "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır." denildi.

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BAKANLIK EBEVEYNLER İÇİN KILAVUZ YAYINLADI

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, kılavuzda, "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş gibi), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi konu başlıkları yer alıyor.

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"Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nda, velilerin tercih döneminde çocuklarına yaklaşımına yönelik şu öneriler bulunuyor:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin. Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde. Sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz."

Kılavuza, "orgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

"TERCİH DANIŞMANLIĞI" HİZMETİ DE VERİLECEK

MEB, adaylara üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olması amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "tercih danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.

Bu süreçte adayların kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer birey olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ÖSYM tercih yks
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