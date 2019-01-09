Öğrenciler el ele tutuşup, buz tutan gölet üzerinde yürümeye çalıştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü. Yollarda buzlanma oluşurken, parka gelen öğrenciler, yüzeyi buz tutan gölette el ele tutuşarak yürümeye çalıştı.

İnegöl, 2 gün süren yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri, kapanan kırsal mahalle yollarını açtılar. Dün akşam itibariyle sona eren yağışın ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar indi. Yollardaki buzlanmalar için ekipler tuzlama çalışması yaptı. Bu arada Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki göletin yüzeyi de buz tuttu.

Okullarından çıkıp Hikmet Şahin Kültür Parkı'na gelen karla oynayan öğrencilerden bazıları yüzeyi buz tutan göletin üzerinde yürümeye çalıştı. Çevredekiler öğrencileri uyardı.

Torunlarını okuldan alıp eve götüren Mehmet Oğuzcan, "Kar yağışının ardından hava oldukça soğuk. Yerler buz tuttu. Gölet de buz tutmuş. Keşke bugün okullar tatil olsaydı, bu zorlu şartlarda dışarı çıkmak zorunda kalmasaydık" dedi.

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