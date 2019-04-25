Öğrenciler el emeği ürünlerini sergiledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan kız öğrencilerin geleneksel el sanatları ve geri dönüşüm tekniğiyle yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

KYK İl Müdürlüğünce açılan kurslara katılan öğrencilerin, rölyef, filografi, ahşap yakma, dikiş, nakış ve örgü, boncuk işleme, ahşap ve seramik boyama gibi geleneksel el sanatları ve geri dönüşüm tekniğiyle yaptıkları ürünler, açılan sergide beğeniye sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, KYK İl Müdürlüğündeki serginin açılışında, 7 yurtta kalan kız öğrencilerin, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sosyal aktivitelerde bulunmaları amacıyla açılan kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sergiyi açtıkları için çok mutlu olduklarını anlatan Döner, "Halk Eğitim Merkezinden 26 eğitici kurumlarımızda görev yapıyor. Bunlar yıl içinde öğrencilerimizle çok farklı çalışmalar yaptı." dedi.

Öğrencilerin sadece barınma ihtiyacını gidermediklerini, boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri için çeşitli eğitimler vererek el becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirten Döner, gençlerin bu çalışmalara çok istekli katıldığını kaydetti.

Öğrencilerden Şehriban Cav da sosyal, sanatsal ve kültürel yeteneklerini geliştirmek amacıyla açılan kurslar sayesinde boş zamanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Cav, "Yurt bünyesinde birçok kursa katılıyorum. Birçok alanda çok güzel el işi ürünleri yapmayı öğrendim. Hem okula gidiyorum hem de bu tür etkinliklere katılıyorum. Çok yararlı oluyor." diye konuştu.

