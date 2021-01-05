Öğrenciler ev baskını ile gözaltına alındı

Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilerin bu sabaha karşı ev baskınları ile gözaltına alındığını duyurdu.Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, AKP'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilerden bazıları bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Öğrenci Kolektifleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı" denildi. Açıklamada, "4'ü Öğrenci Kolektifleri'nden çok sayıda üniversiteli gözaltında. Polisin elinde uzun bir liste olduğu tahmin ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Boğaziçi Öğrenci Kolektifi de Twitter hesabından, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın, kayyum gidecek biz kalacağız" açıklamasında bulundu.

Dün protesto edilmişti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmişti. Güney Kampüs önünde bir araya gelen öğrenciler "İntihalci rektör istemiyoruz", "Üniversiteler bizimdir", "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları atmıştı. Melih Bulu'nun rektörlükte olduğu duyumu üzerine Güney Kampüs'te eylemlere devam etmek isteyen öğrencilere karşı polis barikatları kurulmuş; polis, barikatı aşmak isteyen öğrencilere müdahale etmiş ve biber gazı kullanmıştı. Çıkan arbedede de bazı öğrencilerin gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti.

DW / JD,ET

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