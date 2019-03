Öğrenciler, evleri gezerek atık topluyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ın Güryıldız beldesinde Şehitler İlk ve Ortaokulu öğrencileri 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ev ev gezerek atık topluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' köy ve beldelerde de uygulanmaya başlandı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köylerde uygulanmaya başlayan proje kapsamında Tokat’ın Güryıldız beldesi pilot kasaba olarak seçildi. Beldedeki Şehitler İlk ve Ortaokulu 6-7 ve 8’inci sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin yürüttüğü projeye kasaba halkı da destek veriyor. Proje kapsamında her ayın 15’inde öğrenciler tarafından evler gezilerek atık topluyor. Toplanan atıklar belediye tarafından biriktirilip geri dönüşüm ayrıştırma tesisine gönderiliyor. Güryıldız Belediyesi ise atık miktarına göre kartlı su sistemine geçen kasaba halkına bedava su veriyor. Proje tanıtım programı kapsamında Güryıldız Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sergilendi. Evsel ve plastik atıklara dikkat çekmek için 6'ncı sınıf öğrencileri yağ tenekesi, kova, süpürge ve tencere kapaklarından yaptıkları müzik aletleri ile şarkı söyledi.

Sıfır atık meselesinin memleket meselesi olduğunu söyleyen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Özellikle zirai atıkların doğaya atılmaması için başlatılmış bir proje. Zirai ilaçların tamamı biriktiriliyor, geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu arada evdeki bütün atıklar öğrenciler tarafından anne ve babaları bilinçlendirilmiş vaziyette, bütün atıklar biriktiriliyor ve geri dönüşüm deposunda depolanıyor. Daha sonra belediye vasıtasıyla geri dönüşüm ayrıştırma tesisine gönderiliyor. Evlerde biriktirilen gıda atıkları, burada solucan üretim merkezi var oraya götürülüyor. Köyde hiçbir atık çöp doğaya karıştırılmıyor. İsraf edilmiyor ve geri dönüşüme gönderiliyor'' dedi.

'EVİMİZİ NASIL KULLANIYORSAK ÇEVREMİZİ DE ÖYLE KULLANMALIYIZ'

Belde sakinlerinden Fatma Demirhan projeyi desteklediklerini ve atıkları biriktirip öğrencilere verdiklerini belirterek, ''Çocuklarımız bunun için çabalayıp gayret ediyorlar. Her şeyin bilincindeler doğanın çevrenin güzelliğinin farkındalar bunun için kirletmemek istiyorlar. Bu da güzel bir davranış. Doğamızı koruyalım çünkü bizde burada misafiriz. Eskiden bu atıkları çöpe atıyorduk.. Şu an bilinçlendik. Daha dikkatli davranıyoruz'' diye konuştu.

Atık toplayan öğrencilerden Serkan Demirhan ise ''Bence bu uygulama çok güzel, sonuna kadar destekleyeceğim. Arkadaşlarımla birlikte bunu yapmaya devam edeceğiz. Çevreyi koruyoruz. Artık çöp atmıyoruz. Geri dönüştürüyoruz ve enerji kaynaklarını koruyoruz'' dedi.