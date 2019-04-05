Öğrenciler farkındalık için pazarda kendi diktikleri bez çantaları kullandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, kendi diktikleri bez çantalarla pazardan alışveriş yaptı. Kendilerine plastik poşette verilen ürünleri kabul etmeyen öğrenciler, aldıkları sebze ve meyveleri ise yanlarındaki bez çantalara doldurdu.

Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında, plastik ürünlerin doğada yok olma sürelerine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, bugün bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, evlerindeki kullanılmayan kıyafet ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinden yaptıkları bez çantalarla birlikte Konacık Pazarı'nda alışveriş yaptı. Kendilerine plastik poşette verilen ürünleri kabul etmeyip, pazar esnafına ve ilçe sakinlerine geri dönüşümün önemini anlatan öğrenciler, aldıkları sebze ve meyveleri ise yanlarındaki bez çantalara doldurdu.

Öğrencilerinden Semanur Cesur (10), amaçlarının çevre kirliliğini önlemek olduğunu belirtip, "Poşetler dünyamızda yüzyıllar sonra yok oluyor. Biz de çevre kirliliğini önlemek için böyle bir proje başlattık. Burada kendi el becerilerimizi de geliştirdik" dedi.