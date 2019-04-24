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Öğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencileri ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesi ile Alime Paşa Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattı

YALOVA, (DHA) - Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencileri ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesi ile Alime Paşa Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Sorumluluk, empati kurabilme, nezaket, farklılıklara saygı, eşitlik, paylaşım, birlikte üretim gibi değerlerin geliştirilmesini hedefleyen proje sayesinde, engelli ve engelsiz bireylerin toplumsal hayata birlikte katılmasının önemine dikkat çekildi.

Yaklaşık 150 öğrenci birlikte kurabiye yapımı, takı tasarımı, fidan dikimi, duvar boyama, yüz boyama, resim, afiş hazırlama, grup oyunları gibi çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Projede yer alan Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencisi Bengisu Ağyar; ‘‘Birlikte resim yaptığım arkadaşımdan, farklı düşünmeyi öğrendim. Birlikte bir kuşu alıştığımız renklerin dışında, hayallerimize göre boyadık. Bana ‘neden olmasın ki’ demeyi öğretti ve onunla paylaştığımız zamandan çok mutlu oldum’’ ifadelerini kullandı.

Yalova Kampüsü öğrencisi Mehmet Tevfik Çelik ise ‘’Atölyede tanıştığım arkadaşımızla beraber onun istediği boncuklarla kolye yaptık. Herkes çok mutluydu, tüm çocuklar gülüyordu. Normalde hiçbir yerde utangaçlığımı bozamazken oradaki arkadaşlarımız kalbime dokundu ve kendimde o rahatlığı bulup oyun oynamaya gittim, iyi ki onları tanımışım” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Öğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattıÖğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattıÖğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattı

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