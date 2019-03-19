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Öğrenciler fiziksel aktiviteye teşvik ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Sabri Ülker Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği "Yemekte Denge Eğitim Projesi"nin uygulandığı 15 ilde, 750 okulda öğrenciler, güne 10 dakikalık fiziksel aktiviteyle başlıyor

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği "Yemekte Denge Eğitim Projesi"ne, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için "Aktif Yaşıyoruz" modülü eklendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin her gün sınıf içinde uygulayacağı 10 dakikalık fiziksel aktivite seçeneklerini içeren "Aktif Yaşıyoruz" ile projenin uygulandığı Türkiye genelinde 15 ilde 750 okulda öğrenciler, güne 10 dakikalık egzersizlerle başlıyor.

Oyunlaştırma tekniğiyle çocukları fiziksel aktiviteye teşvik eden modülde, okul öncesi ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için farklı etkinlikler yer alıyor. Aktivite, 10 dakika tamamlanana kadar devam ediyor. Farklı sınıflara göre hazırlanmış bu aktivitelerle çocuklar, hareket ederken aynı zamanda duyu bütünleme, drama gibi sosyal faaliyetleri de deneyimliyor.

Vakıf Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Yemekte Denge Eğitim Projesi"ne fiziksel aktiviteyi ekleyerek sağlıklı yarınlar için önemli bir adım daha attıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Milyonlarca öğrenciye ulaşan Yemekte Denge'ye 'Aktif Yaşıyoruz' modülü ile sağlıklı beslenme alışkanlığı kadar önemli olan fiziksel aktiviteyi de ekledik. Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) Araştırma Vakfı tarafından geliştirilen ve Take 10 adıyla ABD, Çin ve Tayland gibi ülkelerde uygulanan projeyi, Türkiye'ye uyarladık. Hedefimiz çocuklarımıza her gün 10'ar dakikalık eğlenceli fiziksel aktiviteler yaptırarak onlara hem alışkanlık kazandırmak hem de fiziksel aktivitenin önemini anlatmak. Hedefimizde, daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak var."

- 4 çocuktan 3'ü spor yapmıyor

Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) verilerine göre, her 4 çocuktan 3'ü (yüzde 74,2) hiç spor yapmıyor.

Hafta içinde çocukların yüzde 22,4'ü ve hafta sonunda yüzde 19,7'si en az bir saat bilgisayarda oyun oynuyor. Hafta içinde çocukların yüzde 43,4'ünün ve yüzde 55,8'inin günlük aktivitelerinin arasında bilgisayarda oyun oynama geliyor. Hafta içinde çocukların yüzde 96,8'inin, hafta sonunda ise yüzde 97,7'sinin günlük aktiviteleri arasında, televizyon seyretmek yer alıyor.

Türkiye'de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi (TOÇBİ) verilerine göre ise Türkiye genelinde çocukların yüzde 6,5'i şişman, yüzde 14,3'ü hafif şişman/kilolu, yüzde 7,9'u zayıf, yüzde 1,3'ü çok zayıf, yüzde 70'i ise normal vücut ağırlığındayken, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010'a göre, Türkiye genelinde 0-5 yaş arası çocukların yüzde 17,9'u hafif şişman ve yüzde 8,5'i şişman.

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