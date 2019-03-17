Öğrenciler geleceği okul koridorlarında tasarlıyor

Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen proje sonucunda 23 öğretmenin STEM eğitimcisi olduğu okulda, Özel Harekat Polisi Şehit Demet Sezen'in isminin verildiği "Akıl Oyunları Laboratuvarı", "Fuat Sezgin Uzay ve Robotik Kodlama Atölyesi" oluşturuldu.

Öğrenciler koridorlarda hazırlanan alanlarda Fen bilgisi, matematik, Türkçe, tarih, müzik gibi dersleri işliyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

Öğrencilerin görsel zekasını harekete geçirmek amacıyla sadece sınıflar değil koridorlar da laboratuvar gibi ders alanı olarak kullanılıyor.

BURCU ÇALIK - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Necdet Seçkinöz Ortaokulu, dersleri sınıftan koridorlara taşıyan uygulamaları, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında yürüttükleri projeler ve sanatsal çalışmalarıyla öğrencilere farklı bir ortam sunuyor.

Okulda ilerleyen süreçte "3D Yazıcı Atölyesi" de kurulacak.

- Öğrencilerin tamamı ukulele çalıyor

Kültür sanat konusunda da fark yaratan projelere imza atan okulda Mozart, Vivaldi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri çalınıyor. Müzik dersleri de bu konuyla ilgili oluşturulan özel katta yine koridorda yapılıyor.

Bu katta geçmişten bugüne Türkiye'nin en önemli sanatçılarının tanıtımları da üç boyutlu görseller üzerinden yapılıyor.

Okulun 551 öğrencisinin tamamı bir Hawaii çalgısı olan ve "zıplayan pire" anlamına gelen ukulele ve gitar çalabiliyor.

Spor çalışmaları için bahçesinde koşu parkuru bulunun okulda, Müslüman bilim adamlarını tanıtan bir bölüm de yer alıyor.

- "Çalışmalarımızda 5 temel değer üzerine odaklandık"

Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olan Okul Müdürü Cuma Ali Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri yeni projelerle öğrencilere farklı bir ufuk açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Can, eğitimde ilk olan çalışmalara imza atmaktan gurur duyduklarının altını çizerek, "Çalışmalarımızda yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörü olarak belirlediğimiz 5 temel değer üzerine odaklandık. Çocuklarımızın dünya standartlarında yetişecek, üretken bir düşünce yapısına sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.