Öğrenciler, 'Geleceğini çöpe atma' sloganıyla sahili temizledi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 'Eko Okul' isimli proje kapsamında 25 öğrenci, 'Geleceğini çöpe atma' diyerek sahil temizliği yaptı.

Sultan Akın İlkokulu öğretmenlerinden Sultan Yıldız'ın hazırladığı 'Eko Okul Projesi' çerçevesinde bir araya gelen 25 öğrenci, ilçedeki yaşıtları ve büyüklerine çevre bilincini aşılamak için örnek bir çalışmaya imza attı. Ellerindeki çöp poşetleri ile yaklaşık 1 kilometrelik sahile gelen öğrenciler, kısa süre içerisinde kumsaldaki atıkları çöp poşetine doldurdu. Daha sonra bu poşetleri de belediyeye ait çöp aracına atarak geride tertemiz bir sahil bıraktı.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Öngeli, "Öğrencilerimizin küçük yaşta çevre temizliğine önem vermesi ve büyüklere örnek olması açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilincine sahip olması ve temiz tutması gelecekte daha temiz bir çevre bırakmalarına yardımcı olacaktır" dedi.

'GELECEĞİNİ ÇÖPE ATMA'

Projenin mimarı öğretmen Sultan Yıldız ise projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bu projemizin amacı çevre bilincinin oluşturulmasıdır. Bu yılki konumuz çöp ve atık. Konumuz başlığı altında öğrencilerimizle birlikte sahile gelerek çevre temizliği yapıyoruz. Amacımız çevresine duyarlı, daha bilinçli çocukların yetişmesi. Bugünkü etkinliğimizde öğrencilerimiz çöpleri ayrı ayrı toplayarak da geri dönüşüme bir anlamda katkıda bulundular. Bu yılki sloganımızı ise 'Geleceğini Çöpe Atma' olarak belirledik."