Öğrenciler, geri dönüşümden kazandıkları parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileri, 'Geleceğini Çöpe Atma' projesinde elde ettikleri 200 lira geliri, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Babaeski Atatürk Ortaokulu 7/F sınıfı öğrencileri, Fen Bilimleri öğretmeni Kayhan Arınan rehberliğinde 95 gönüllünün de katıldığı iki hafta süren 'Geleceğini Çöpe Atma' projesi kapsamında 60 kilo plastik atık, 250 kilo cam şişe, 100 kağıt atık toplayarak, bir geri dönüşüm firmasına sattı. Öğrenciler elde ettikleri 200 lira geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Projenin Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen kapanış törenine Kaymakam Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan ile öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Öğrenciler, proje hakkında bilgi verirken, Beyza Karagöz de 'geri dönüşüm' şiiri okudu. Projeye katılan velilerden Gülgün Kara, "Geleceğini Çöpe Atma projesi bir çevre projesi olarak çevre bilinci kazandırma, geri dönüşüm konusunda bilinç oluşturmanın yanında geri dönüşümün maddi kazanç yaratabileceğini gösterdi çocuklarımıza. Aynı zamanda toplumsal yaşamda bilgi ve teknoloji çağında gördükleri bir sorun ya da bir eksiklik için çocuklarımıza çözüm üretme becerisi kazandırdı. Çözüm önerilerini bir projeye dönüştürerek hayata geçirme konusunda unutamayacakları tecrübeler de yaşattı. Bu süreçte çocuklarımız arkadaşları, komşuları ve yakın çevresindekilerle iletişime geçerek proje konusunda bilgilendirmiş ve katılımlarını sağlamıştır. Bugün bu birlikteliğin sonucuna bakacak olursak, katılımcılar olarak, çevreye duyarlık kazandık, bir araya gelerek bir çözüm üretebildik. Geri dönüşüm konusunda bilinçlendik ve geri dönüşümden elde edilen maddi kaynak ile Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptık" dedi.

Tören sonunda, Kaymakam Özarslan, Tuğgeneral İlhan, Belediye Başkanı Hacı ile öğrenciler, toplanan atıkları, geri dönüşüm firmasına göndermek üzere araca yükledi.