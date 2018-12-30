Öğrenciler geri dönüşümü sebze yetiştirerek öğrendi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’İN Balçova ilçesindeki Mehlika Emir Altay Anaokulu’nda öğrenciler, sebze atıklarının çöp olmadığını, geri dönüşümün önemini, atık plastiğin nasıl değerlendirildiğini pratik yaparak öğrendi. Yedikleri havuç, kereviz, patates, soğan, sarımsak gibi sebzelerin atıklarını suda köklendirerek okulda araba lastiklerinin ya da plastik şişelerin içinde toprakla buluşturan anaokulu öğrencileri, serum tekniği ile yaptıkları düzenekle suyu da tasarruflu kullandı. Sebzeler yeniden filiz verip büyüdü. Öğrenciler kendi yetiştirdikleri ilk havuçlarını bile yedi.

Mehlika Emir Altay Anaokulu’nda eğitim gören yaklaşık 70 öğrenci, okul öncesi öğretmeni İlknur Karaman'ın geliştirdiği proje ile sebze atıklarının çöp olmadığını, geri dönüşümün önemini, atık plastiğin nasıl değerlendirildiğini, suyu tasarruflu kullanmayı öğrendi. Öğrenciler, havuçların uç kısımlarını, patatesin kabuklarını ve kerevizin saplarını çöpe atmadı, suyun içinde köklenmesini sağladı ardından araba lastiğinin içine ya da okulun kesip demirlerine asarak saksıya dönüştürdükleri plastik şişelerde toprakla buluşturdu. 3-6 yaş arası öğrenciler, serum tekniği ile yaptıkları düzenekle suyu da tasarruflu kullandı. İki ay içinde sebzeler çıktı, büyümeye başladı, hatta havuçların tadına bile bakıldı. Öğretmen İlknur Karaman, sekiz farklı bitkiyi 60 saksıda yetiştirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Geri dönüşümle ilgili çeşitli videolar ve görsellerle çocuklarımıza geri dönüşümü anlattık. Projemiz plastik ve yenilebilir gıdaları tekrar üretme ile ilgili. Her sınıf ayrı bir bitkiyi yeniden üretti. Örneği havuçları yedikten sonra kök kısımlarını suya koyarak tekrar köklendirdik. Daha sonra serum düzeneği ile tasarruflu su kullanma tekniğini kullanarak, plastiklerimizin içindeki toprağa ektiğimiz havuçların sulanmasını sağladık. Yaklaşık 2 ay sonra havuçlarımız tamamen yetişecek. İlk çıkanların tadına baktık, oldukça lezzetliydi. Eski araba lastiklerinin içine toprak koyup, tere ektik, patateslerin kabuk kısmını soyarak, plastik şişelere ektik, soğanlar saksılarda birleştirilerek yeniden üretildi, bunun gibi toplamda 8 farklı bitkiden 60 saksımız oldu. Birçok sebzeyi çocuklarla uygulamış olduk. Projeyi yaptıktan sonra çocuklarda plastik ile ilgili duyarlılık oluştu. Artık geri dönüşüm kutularını okulda ve evde takip etmeye başladılar. Ayrıca ailelerle birlikte evdeki atık ürünlerden çanta tasarımı yaparak onları da bilinçlendirmiş olduk."

Projeye katılan öğrencilerden Derin Esmer (4), "İlk önce havucumuzu yedik, sonra kökünü suya ektik. Onu toprağa ekip can suyunu verdik ve güneşe koyduk. Sonra onlar büyüdü" dedi.