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Öğrenciler gözlerine bandaj bağlayıp empati yürüyüşü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kütahya'da, üniversite öğrencisi bir grup, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak ve konuya dikkati çekmek için gözlerine bandaj takıp yürüdü - Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış: - "Bizler için en önemli konu görme engellilerin güvenliği ve erişilebilirliği. İnanın bizim için yollar, bugün yürüdüğümüz gibi her zaman açık olmuyor"

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi bir grup, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerine bandaj takıp empati yürüyüşü yaptı.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen öğrenciler, gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Ekim'in Dünya Beyaz Baston Körler Günü olarak anıldığını hatırlattı.

Üniversite öğrencilerinin düzenlediği empati yürüyüşüne katılarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Barış, şöyle konuştu:

"Bizler için en önemli konu görme engellilerin güvenliği ve erişilebilirliği. İnanın bizim için yollar, bugün yürüdüğümüz gibi her zaman açık olmuyor. Yolun karşısına geçerken, elimizde beyaz baston olmasına rağmen durmayan araçlar, üzerimize doğru yürüyen insanlar gerçekten bizi güvenlik noktasında sıkıntıya düşürüyor. Şehrimizde birçok noktada trafik ışıklarının sesli uyarı sistemli olmayışı bizlerin güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Aynı şekilde şehir içi ulaşımda kullandığımız otobüslerde sesli uyarı sisteminin olmayışı hangi durağa geldiğimizi bilmememize yol açıyor. Bunun için yetkililerimizden adım atılmasını bekliyoruz. Empati yürüyüşüne katılan öğrenci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Havva Nur Şahin ise hayattaki en büyük engelin empati kuramamak olduğunu söyledi.

Empati yürüyüşü ile görme engellilerin sorunlarına hassasiyetle yaklaşmayı öğrendiklerini ifade eden Şahin, "Gözlerimiz kapalı bir şekilde bastonlarla yürüdük ve onları neler hissettiklerini anlamaya çalıştık. Sosyal Bilgiler öğrencileri olarak onları önemsiyor ve hayatlarını kolaylaştıracak bir dal olmak için uğraşıyoruz. Bu yüzden buraya aklımızla değil yüreğimizle katıldık. Yürüyüşümüzün amacı, sosyal çevrenin engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartlara kavuşturulmasında farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

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