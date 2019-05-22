HABER

Öğrenciler Güven Gemisi'yle Boğaz turu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler Boğaz turuna katıldı

İSTANBUL (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler için gezi ve eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'nde başlayan etkinlikte öğrencilere denizcilik, sahil güvenlik, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik (TCSG) Güven Gemisi ve İstanbul'un tarihiyle ilgili bilgi verildi.

İstanbul'un çeşitli okullarından gelen yaklaşık 200 öğrencinin Boğaz turu yaptığı etkinlikte, deniz yolculuğu yapan öğrenciler Anadolu Hisarı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi yerleri görme fırsatı buldu.

Teğmen Gizem Kurtuldu Ercan, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ilinde bulunan çeşitli ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 21 Mayıs'ta başlayan etkinlikte, 24 Mayıs'a kadar her gün 14.00-16.00 saatleri arasında, TCSG Güven Komutanlığı ve diğer sahil güvenlik unsurları ile İstanbul Boğazı güzergahında seyir icra ediyoruz. Seyirlere katılan öğrencilerimize, İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın imkan ve kabiliyetlerini, dünyanın sayılı güzellikleri arasında bulunan, deniz ticaretinin yoğun olduğu İstanbul Boğazı'nın tarihsel güzellik ve zenginliklerini anlatma imkanı bulduk."

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Ordu'da çilek hasadına başlandıOrdu'da çilek hasadına başlandı
Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulunduSusurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Güven Gemisi sahil güvenlik komutanlığı TCSG

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Yavru köpekle otobüse binince...

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.