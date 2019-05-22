Öğrenciler Güven Gemisi'yle Boğaz turu yaptı

İSTANBUL (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler için gezi ve eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'nde başlayan etkinlikte öğrencilere denizcilik, sahil güvenlik, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik (TCSG) Güven Gemisi ve İstanbul'un tarihiyle ilgili bilgi verildi.

İstanbul'un çeşitli okullarından gelen yaklaşık 200 öğrencinin Boğaz turu yaptığı etkinlikte, deniz yolculuğu yapan öğrenciler Anadolu Hisarı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi yerleri görme fırsatı buldu.

Teğmen Gizem Kurtuldu Ercan, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ilinde bulunan çeşitli ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 21 Mayıs'ta başlayan etkinlikte, 24 Mayıs'a kadar her gün 14.00-16.00 saatleri arasında, TCSG Güven Komutanlığı ve diğer sahil güvenlik unsurları ile İstanbul Boğazı güzergahında seyir icra ediyoruz. Seyirlere katılan öğrencilerimize, İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın imkan ve kabiliyetlerini, dünyanın sayılı güzellikleri arasında bulunan, deniz ticaretinin yoğun olduğu İstanbul Boğazı'nın tarihsel güzellik ve zenginliklerini anlatma imkanı bulduk."

