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Öğrenciler, harçlıklarıyla Eyüp'e akülü sandalye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Hamur ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) öğrencileri, Kılıç köyünde engeli yüzünden okula gidemeyen ve evde eğitim gören Eyüp Bayram'a (12) harçlıklarıyla akülü sandalye aldı.

Öğrenciler, harçlıklarıyla Eyüp'e akülü sandalye aldı

Servet ARSLAN/HAMUR (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Hamur ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) öğrencileri, Kılıç köyünde engeli yüzünden okula gidemeyen ve evde eğitim gören Eyüp Bayram'a (12) harçlıklarıyla akülü sandalye aldı. Öğrenciler, akülü aracı Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'le birlikte Bayram'a teslim etti.
Hamur'a bağlı Kılıç köyünde oturan Sebiye- Necmettin Bayram çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Eyüp, 2014'te köylerindeki okulda eğitim hayatına başladı. İlk 2 yıl eğitimini sıkıntısız sürdüren Eyüp, daha sonra rahatsızlandı. Anne- babasının götürdüğü hastanelerde teşhis koyulamayan Eyüp, her geçen gün yürüyemez hale geldi. Halen teşhis ve tedavi süreci devam eden Eyüp'ün evde eğitim görmesine karar verildi. Evde aldığı eğitimle 4'üncü sınıfa geçen Eyüp'ün durumundan haberdar olan Hamur YBO öğrencileri, yardım kampanyası düzenledi. Harçlıklarını biriktiren ortaokul öğrencileri, Eyüp için akülü sandalye aldı. Öğrenciler, akülü sandalyeyi Habur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç YBO Müdürü Turgut Taka ile birlikte Kılıç köyünde yaşayan Eyüp'ün evine götürdü. Eyüp'ün babası Necmettin Bayram, ortaokul öğrencilerine anlamları davranışları dolayısıyla teşekkür etti.
Kaymakam Tuncer ise öğrencilerin harçlıklarından vazgeçip, köyde yaşayan kardeşleri Eyüp Bayram'a sahip çıkmalarının, anlamlı ve duygulandırıcı olduğunu söyledi. Tuncer, "İnşallah çocuğumuz bu akülü tekerlekli sandalye sayesinde hem okula gider hem de çocukluğunu yaşama imkanına sahip olarak dışarıda daha rahat oynama fırsatı da bulacaktır" diye konuştu.
Kaymakam Tuncer, Eyüp'ün 1'inci sınıfa giden işitme engelli kardeşi için de gereken desteğin sağlanacağını kaydetti.

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Öğrenciler, harçlıklarıyla Eyüp'e akülü sandalye aldıÖğrenciler, harçlıklarıyla Eyüp'e akülü sandalye aldıÖğrenciler, harçlıklarıyla Eyüp'e akülü sandalye aldı

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