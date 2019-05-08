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Öğrenciler hava üssünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

İlk ve ortaokul öğrencileri hava üssünü ziyaret ederek savaş uçaklarını yakından görme fırsatı buldu.Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğrencileri okulda açılan model uçak kursu ve mesleki yönlendirmelerin yapıldığı MEBET testleri sonrasında Merzifon 5.

Öğrenciler hava üssünde

İlk ve ortaokul öğrencileri hava üssünü ziyaret ederek savaş uçaklarını yakından görme fırsatı buldu.
Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğrencileri okulda açılan model uçak kursu ve mesleki yönlendirmelerin yapıldığı MEBET testleri sonrasında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geziye götürüldü. Gezi boyunca öğrenciler pilotluk mesleğinin ayrıntılarını öğrenirken F 16 savaş uçağını ve uçuş ekipmanlarını yakından tanıma imkanı buldu. Gezi boyunca hoş vakit geçiren öğrencilerin havacılık sektörüne olan ilgilerinin arttığı gözlendi.

Öğrenciler hava üssünde

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