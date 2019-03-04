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Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Bir Hayaldir Bursa" temasıyla düzenlediği resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.Nilüfer Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 1997 yılından bu yana ilçe genelinde "Bir Hayaldir Bursa" temasıyla düzenlediği resim yarışması sonuçlandı.Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın ödül töreni, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde düzenlendi.

Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi

Nilüfer Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Bir Hayaldir Bursa" temasıyla düzenlediği resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Nilüfer Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 1997 yılından bu yana ilçe genelinde "Bir Hayaldir Bursa" temasıyla düzenlediği resim yarışması sonuçlandı.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın ödül töreni, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde düzenlendi. Ödül törenine Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılnç ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfettin Mayuk da katıldı.
Resim yarışmasında Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi’nden Fatma Şevval Köse birincilik, Vahide Aktuğ Ortaokulu’ndan Esma Özışık ikincilik, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’nda Ege İnanç Şenocak da üçüncülük ödülü aldı. Yolçatı Şehit Coşkun Çalı Ortaokulu’ndan Melike Yağışan, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Ezgi Daban, Özel Final Ortaokulu’ndan Meleksu Özmen, Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi’nden Efsa Işık Üretener ve İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Ece Naz Şenocak da mansiyon ödülü kazandı.
resim yarışmasında birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye de 300 Türk Lirası ödül verildi. Mansiyon kazanan öğrencilere de 150’şer Türk Lirası ödül verildi.

Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi

Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi

Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi

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