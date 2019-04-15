Öğrenciler hayallerindeki oyuncaklara çizerek kavuştu

Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesinde Merkez İlkokulu kardeş okul seçtiği Bayburt'un Aşağı Kırzı köyü ilkokulu ile 'Düşten gerçeğe oyuncağım benimle' projesini hayata geçirdi. Köy okulundaki çocukların resmettiği hayallerindeki oyuncaklar, Araklı Merkez İlkokulu öğrenci ve velileri tarafından oluşturulan atölyede gerçeğe dönüştürüldü. Hayalindeki oyuncağı karşılarında gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Araklı ilçesinde Merkez İlkokulu kardeş okul seçtiği Bayburt'un Aşağı Kırzı köyü ilkokulu ile yaratıcılık, empati, özgecilik, paylaşımcılık ve sorumluluk gibi değerlerin ön plana çıkarılması amaçlanan 'Düşten gerçeğe oyuncağım benimle' projesini hayata geçirdi. Proje ile Aşağı Kırzı Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 21 öğrenci, hayalindeki oyuncağı resmetti. Kağıda çizilen resimler Araklı Merkez İlkokulu'nda öğrenci ve velileri tarafından oluşturulan atölyede gerçeğe dönüştürüldü. Tekstil malzemeleriyle dikilerek canlandırılan oyuncaklar, Bayburt'taki köy okuluna götürülerek çizimlerin sahibi öğrencilere hediye edildi. Hayalindeki oyuncakları karşılarında gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. 'HAYALİNDEKİ OYUNCAĞI RESMET' Araklı Merkez İlkokulu Rehber Öğretmeni Muhammet Şirin, projenin çıkış hikayesini anlatırken, "Öğrencilerimizin sosyal becerisini artırmak, onlarda empati, özgecilik ve paylaşım gibi bazı becerilerinin yükseltilmesi amacıyla yola çıktık. Projenin daha geniş kitlelerde duyurulması için Bayburt’tan bir okulu kendimize ortak seçtik. 21 tane öğrencisi vardı. Öğretmenleri onlara ‘hayalindeki oyuncağı resmet’ dedi. Onlar da hayallerindeki oyuncağı çizip bize gönderdiler. Okulda kurduğumuz atölyede veli ve öğrencilerimiz bu oyuncakları kumaş ve diğer malzemeler kullanarak canlandırdı. Sonra da bu oyuncakları çizimlerin sahibi öğrencilere teslim ettik" dedi. 'ÇOK MUTLU OLDUK' Projede görev alan öğrenci velisi Asiye Helvalı da "Projeden bize bahsedildiğinde çok heyecanlandık. Çocukların vereceği tepkiyi merak ediyorduk. Oyuncakları gördüklerindeki ilk heyecanlarını çok merak ediyordum. Çok mutlu olduk" diye konuştu. Oyuncakların yapımına yardımcı olan öğrenciler de köy okulundaki arkadaşlarını sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

