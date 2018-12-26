Öğrenciler hayallerini sanata yansıtıyor

Ortaya çıkarılan eserlerin bir yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Özçelik, "Öğrencilerimize bu noktada fırsat ve imkan verildiği zaman neler başardıklarını daha net görmekteyiz. Öğrencilerimizin yaptıkları eserleri mart ayında ilimizde uygun bir yerde sergilemeyi planlıyoruz. Anadolu medeniyetlerinin temsil edildiği, sembolize edildiği heykeller çalışmalarımızda yer almaktadır." dedi.

Kentte bu çalışmanın ilk defa yapıldığını belirten Özçelik, "Daha önce bu ya da buna benzer herhangi bir çalışma söz konusu değil. İlk defa öğrencilerimiz tarafından yapılan, sonuçlandırılan ve yakın zamanda sergilenmesi planlanan bir çalışmadır." diye konuştu.

Okulun 12. sınıf öğrencisi Seval Ersoy ise çalışmalara malzeme seçiminden başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçtiğimiz malzemeden sonra öğretmenlerimizin yardımı ile yapacağımız figürleri seçiyoruz. Düşüncelerimizi heykele nasıl katmamız gerektiğini planlıyoruz. Daha sonra heykeli yapmak için aşamalar geçiriyoruz. Günümüz genellikle böyle geçiyor. Mescid-i Aksa, insan figürleri ve medeniyetimizi yansıtacak çalışmalar yapıyoruz."

