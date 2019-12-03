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Öğrenciler ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını işaret diliyle söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:06 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda işaret dili kursuna katılan öğrenciler Dünya Engelliler Gününde engellilere ithafen “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret diliyle söyledi.İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, kursa katılan öğrencilerle birlikte Dünya Engelliler Günü için “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret diliyle yorumladıklarını söyledi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda işaret dili kursuna katılan öğrenciler Dünya Engelliler Gününde engellilere ithafen “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret diliyle söyledi.
İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, kursa katılan öğrencilerle birlikte Dünya Engelliler Günü için “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret diliyle yorumladıklarını söyledi. Solak,”Öğrencilerimizle birlikte toplumda farkındalık oluşturmak, engellilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz çok istekli ve heyecanlı idiler. Kısa sürede böyle bir çalışma elde ettik. Unutmayalım ki her insan birer engelli adayıdır. Bu bilinçle hareket ederek engellilere sevgimizi, şefkatimizi eksik etmeyelim” diye konuştu.

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