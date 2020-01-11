Öğrenciler, hurda lastikleri sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü yurdunda kalan üniversite öğrencileri, soğuk kış günlerinde yurt bahçesinde yaşayan kediler için kullanılmayan araç lastiklerinden kedi evi yaptı.

Adilcevaz ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun müdürü Özcan Beşkardeş, yurdun güvenlik kameralarından üşüyen bir kediyi fark etti. Bunun üzerine Beşkardeş, öğrencilerle birlikte kullanılmayan eski araç lastiklerini boyayarak kedi evlerine dönüştürdü. Öğrenciler tarafından yurt bahçesine yerleştirilen kedi evleri, soğukta üşüyen kedilere sıcak yuva oldu.

Kış şartlarında yurt bahçesinde bulunan hayvanları korumak istediklerini belirten Özcan Beşkardeş, "Yurdumuzun bahçesinde bulunan kedilere öğrencilerimiz ve personelimiz bakıyordu. Bir gün yurtta geç saatlerde kameraları izlerken bir kedinin soğukta duvarın dibinde yattığını gördüğümde çok üzüldüm ve kedi evi yapmaya karar verdik. Bir gün sonra öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte, eski lastiklerle güzel ve orijinal tasarımla kedi evi yaptık. Yaptığımız kedi evleri sayesinde artık kedilerimiz dışarıda soğukta kalmayacak. Bu çalışmadan dolayı çok mutluyum" dedi.

Öğrenciler de soğuk havalardan etkilenen kedilere sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerden Emine Erdihan, "Yurt müdürümüzün tavsiyesiyle yurt bahçesinde bulunan kediler için kedi evi yaptık. Bu soğuk gecelerde bizler kaloriferli odalarımızda sıcacık yataklarımızda yatarken, kedilerin soğukta üşümelerine yüreğimiz el vermedi. Kedi evlerini yurt personelinin de yardım ve özverisi ile yaptık. Lastik içlerine de eski çarşafları döşedik. Kedilerimizin bundan böyle bu kış günü soğukta dışarıda değil de artık birer evleri olduğu için çok mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

