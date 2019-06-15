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Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da YKS’ye giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa’da da adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da YKS’ye giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa’da da adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile başladı. Binlerce öğrenci okulların önlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları heyecanın ardından YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girdi. Saat 10.00’da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe başladı. Ailelerden bazıları dua ederken kimisi de okul bahçesinde bekledi.

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü
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