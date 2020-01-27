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Öğrenciler için 'askıda peynir' uygulaması başlatt

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

ı   İzmir'in Balçova ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Askıda peynir' uygulamasını başlatan şarküteri işletmecisi Nevzat Elaldı, kartını gösteren öğrencilere ihtiyacı olduğu kadar sucuk, peynir, tereyağı, zeytin ve yumurta yardımında bulunuyor.

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İzmir'in Balçova ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Askıda peynir' uygulamasını başlatan şarküteri işletmecisi Nevzat Elaldı, kartını gösteren öğrencilere ihtiyacı olduğu kadar sucuk, peynir, tereyağı, zeytin ve yumurta yardımında bulunuyor. Ayrıca öğrencilere destek olmak isteyen hayırseverler de şarküteriden alışveriş yapıp, fişini bırakıyor, satın aldığı gıdalar böylece öğrencilere ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere geniş çaplı gıda yardımı yapan işletmeci, örnek davranışıyla kalplere dokunuyor.
Balçova'da şarküteri işletmecisi Nevzat Elaldı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı 'Askıda peynir' projesiyle takdir topluyor. Kartını gösteren ihtiyaç sahibi öğrencilere yalnızca peynir değil, yumurta, tereyağı, zeytin ve sucuk yardımı yapan işletmecinin 12 Ocak'ta başlattığı uygulama hayırseverler tarafından da destekleniyor. Öğrencilere destek olmak isteyenler, şarküteriden alışveriş yapıp, fişini bırakıyor, satın aldığı gıdalar ise öğrencilere ulaştırılıyor. Öğrencilere evde kaç kişi yaşadıklarını sorarak, ihtiyacı olduğu kadar gıda yardımı yapan ve 'Bittiğinde yine gel' diyen işletmeci, örnek davranışıyla kalplere dokunuyor.
Projeyi duyurmak için sosyal medyada yayınladığı paylaşımın görüntülenme sayısının 1 milyona ulaştığını söyleyen Elaldı, "Duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle kampanyamız çığ gibi büyüdü ancak yine de biz okyanusta bir damlayız. İhtiyaç sahibi öğrencilerin ellerinden tutuyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız bu projeye destek olmak istedi. İşletmemizde ihtiyacı olan öğrencilere kaç kişi yaşadıklarını, ne kadar gıdaya ihtiyacı olduğunu soruyoruz. Daha sonra öğrenci kartını da gösterdiklerinde, peynir, zeytin, tereyağı, sucuk, yumurta gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu projeyi sosyal medyadan duyurduk ve oldukça olumlu tepkiler aldık. Paylaşımın etkileşimi 1 milyonu geçti. Duygulananlar, teşekkür edenler oldu. Geçtiğimiz hafta Pazar günü başlattığımız bu uygulamayı devam ettirmeyi ve diğer yerlere de yaymayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
'HERKES KATKIDA BULUNUYOR'
Şarküterinin müşterilerinden Olgun Sezen, uygulamayı desteklediğini belirterek, "Nevzat beyin çok güzel bir şey yaptığını düşünüyorum. Yıllardır bu işlerin içindeymiş ama ben kendisini yeni tanıdım. Buraya geliyorsunuz, gücünüz ölçüsünde alışverişinizi yapıp fişini bırakıyorsunuz ve o bu yaptığınız alışverişi ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırıyor. Güzel olan tarafı da bu. Hiçbir şekilde para kabul etmiyor. Herkes içinden geldiği kadar bu olaya katkıda bulunuyor" dedi.

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