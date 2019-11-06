Öğrenciler için "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde Kırşehir'de "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını kütüphanecilerle Kırşehir'de bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarını desteklemek üzere düzenlenecek çalıştay süresince, bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar ve egzersizler gibi faaliyetlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

- Pilot uygulamalara rehber olacak

Çalıştayda alınacak sonuçlarla nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına yönelik pilot bir çalışma yapılacak.