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Öğrenciler için "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortaokul öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmak için "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde Kırşehir'de "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını kütüphanecilerle Kırşehir'de bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarını desteklemek üzere düzenlenecek çalıştay süresince, bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar ve egzersizler gibi faaliyetlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

- Pilot uygulamalara rehber olacak

Çalıştayda alınacak sonuçlarla nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına yönelik pilot bir çalışma yapılacak.

Çalışma süresince, pilot iller olarak belirlenen Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ'da bulunan ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine, eğitimin, öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliğiyle ders müfredatı kapsamındaki uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek.

Yapılacak pilot çalışmanın yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı

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