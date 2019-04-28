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Öğrenciler ihtiyaç sahipleri için mobilya üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, atölyelerindeki işlerden artan tahta parçalarını ihtiyaç sahibi aileler için mobilyaya dönüştürüyor - Mobilya bölümü alan şefi Ahmet Zeytineli: - "Üretimden artan tahta parçalarından ihtiyaç sahibi aileler için mobilya üretiyoruz, şu ana kadar 30 ailenin tüm mobilya ihtiyacı karşılandı"

CEM GENCO - Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyedeki kullanılmayan ahşaplardan ihtiyaç sahibi aileler için mobilya üretiyor.

Kentteki çok sayıda okulun sıralarının bakım ve onarımı yapılan okulda, işlerden artan ve kullanılmayan ahşap parçalar değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler için yatak odası mobilyası, çocuk masası, kitaplık, pencere, kapı, mutfak dolabı, vestiyer ve ayakkabılık yapılıyor.

Öğrenciler, bazı ailelerin evlerindeki mobilyaların onarımında da gönüllü çalışıyor.

- "30 aileye destek sağlandı"

Okulun mobilya bölümü alan şefi Ahmet Zeytineli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim yaparken artan malzemeleri de değerlendirdiklerini, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdüklerini söyledi.

Bölgedeki ihtiyaç sahibi aileleri, muhtarlar, öğrenci ve velilere danışarak tespit ettiklerini anlatan Zeytineli, ''Üretimden artan tahta parçalarından ihtiyaç sahibi aileler için mobilya üretiyoruz, şu ana kadar 30 ailenin tüm mobilya ihtiyacı karşılandı. Paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Aileleri mahcup etmeden ürettiğimiz mobilyalarımızı güzel bir sohbet ortamında teslim ediyoruz.'' diye konuştu.

Zeytineli, daha fazla aileye ulaşmak için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

- ''Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz''

Mobilya bölümü öğrencisi Elena Sert, okulunun ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı anlamlı çalışma içinde olduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

Ailelerin belirlenmesinin ardından atölyelerinde hummalı bir çalışma içine girdiklerini aktaran Sert, ''Yaptığımız dolap, masa, kitaplık gibi ürünleri yine kendimiz montajlayarak ailelere hediye etmiş oluyoruz.'' dedi.

Mobilya bölümü öğrencisi Yusuf Coşar da mobilyaları teslim ettikleri ailelerdeki çocukların mutluluğuyla mutlu olduklarını kaydetti.

Mobilyaları yenilenen 3 çocuk annesi Berna İnanç ise öğrencilerin yaptığı ürünleri gören çocuklarının çok mutlu olduğunu anlattı.

İnanç, bu anlamlı davranış dolayısıyla çok duygulandığını ve öğrencilere çok teşekkür ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
aileler ihtiyaç sahibi mobilya

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