Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini evlerine davet eden üniversite öğrencilerine menemen yaparak, yer sofrasında onlarla birlikte yedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencisi Mithat Doğru, Arı'ya, "Menemen malzemeleri hazır sizi bekliyoruz. Davetimize icabet ederseniz memnun oluruz." tweet'i attı.

Öğrencinin mesajına olumlu yanıt vererek adres yazmasını isteyen Arı, bir grup öğrencinin ikamet ettiği 2000 Evler Mahallesi'ndeki eve gitti.

Mutfağa geçen Arı, pişirdiği menemeni öğrencilerle birlikte yer sofrasında yedi.

- "Onlar benim yol arkadaşım"

Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu arasında gençlerin davetini kırmadığını kaydetti.

Yoğun bir gün geçirdiğini söyleyen Rasim Arı, şöyle konuştu:

"Çeşitli programlara katıldık ve görüşmelerimiz devam ederken gençlerden mesaj gelince onları kırmayıp geldik. Menemen yapıyoruz. Daha sonra çalışmak için yeniden belediyeye geçeceğiz. İlk günden beri bu kentte hanımlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı, bu şehri yeniden kurgularken, yeniden imar ve inşa ederken gençlerle birlikte hareket edeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda belediye başkanı olduğum günden beri pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyorum çünkü onlar benim yol arkadaşlarım."