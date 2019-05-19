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Öğrenciler iyilik için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da lise öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı - Öğrenci Furkan Sekman: - "İhtiyacı olan birine yardım ettiğimiz için içimiz ferahlıyor, mutluluk doluyor. Bu tarif edilemez bir duygu" - Evi boyanan Necla Sağlam: - "Öğrencilerin gelip evimizi boyaması bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da lise öğrencileri, aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı.

Gaffar Okan Anadolu Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Tunç Yıldırım, öğrencilerin yardımlaşma duygusunu güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sunmak için sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, okul çıkışında ihtiyaç sahibi ailelere yardım edip, onların sıkıntılarını gidermek için çalışma yapıyor.

Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Sağlam ailesinin evinin boya ihtiyacı bulunduğunu tespit eden öğrenciler, kendi aralarında para topladı. Öğrenciler, topladıkları parayla boya alıp, ailenin evini boyadı.

- "Çok zor durumda olduğunu gördük"

Lise ikinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Furkan Sekman, AA muhabirine, proje sayesinde ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sekman, "Ailenin düşük geliri olması dolayısıyla çok zor durumda olduğunu gördük. Biz de yardım etmek için geldik. İhtiyacı olan birine yardım ettiğimiz için içimiz ferahlıyor, mutluluk doluyor. Bu tarif edilemez bir duygu." dedi.

Düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahallede gördüklerinden çok etkilendiğine işaret eden Sekman, "O yüzden herkes bulunduğu duruma şükretmeli ve böyle projeler içinde yer almalı." ifadesini kullandı.

- "Durumumuza şükretmeliyiz"

Öğrenci Yusuf Elhakan da ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burayı görünce hayatın sadece bizim yaşadığımız gibi olmadığını gördüm. Bizden çok kötü durumda olanları gördüm. Durumumuza şükretmeliyiz. Gözümüz hep yukarıda olmamalı. Benim yaşımda olan herkes böyle bir yardımlaşmanın içinde yer almalı. Maddi ve manevi olarak yardım etmek çok faydalı. Bu sayede hayata başka bir pencereden bakabiliriz."

- "Öğrencilerin manevi yönden gelişmesine de katkı sunuyor"

Öğretmen Ayşe Tunç Yıldırım da öğrencilerde yardımlaşma duyarlılığının artması için proje hazırladıklarını dile getirdi.

Toplumun bir kesiminin düşük gelirli ailelerin yaşadığı sıkıntıları fark etmediğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi aileleri görmelerini ve yardımcı olmalarını istiyoruz. Projemizle öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak istedik. Okuldan mezun olup hayata atıldıklarında, ihtiyaç sahibi insanlara nasıl ulaşıp yardım edebileceklerini öğrenmelerini istiyoruz. Böyle projeler öğrencilerin manevi yönden gelişmesine de katkı sunuyor. Bu sayede çocuklara iyiliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyoruz."

- "Bizi çok mutlu etti"

Evi boyanan Necla Sağlam da eşinin 3 yıldır cezaevinde olması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını, evin masraflarını karşılayamadığını söyledi.

Sağlam, "Bir oda ve salonu olan evde yaşıyoruz. Mutfak, banyo ve tuvalet aynı yerde. Öğrencilerin gelip evimizi boyaması bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır öğrenci yardım yoksul

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