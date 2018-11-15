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Öğrenciler "iyilik kart" ile iyiliğe teşvik ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Halit Gülpınar İlkokulu idarecileri, okulda yerden çöp toplayan ve arkadaşlarına yardım eden öğrencileri "iyilik kart" ile ödüllendiriyor

Siverek ilçesinde, Halit Gülpınar İlkokulu idarecileri, çöp toplayan ya da arkadaşlarına yardım eden öğrencileri "iyilik kart" ile ödüllendiriyor.

Ofis Mahallesi'nde 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğrenciler arasında çevre bilinci ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek amacıyla örnek bir proje geliştirildi.

Proje kapsamında, arkadaşlarına yardımcı olmaları ve temiz bir ortam oluşturmaları amacıyla güzel davranış sergileyen öğrenciler, iyilik kartla ödüllendiriliyor. Üzerinde ödül miktarının yazılı olduğu kartları alan öğrenciler, okul kantininde belirlenen tutar değerinde alışveriş yapabiliyor.

Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Güzen yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız, öğrencilerin herhangi bir iyiliğini veya güzel davranışını gördüğü zaman, örneğin okulda yerden çöp toplayan bir öğrenciye veya arkadaşına yardım eden bir öğrenci gördükleri anda, bu kartlardan birini öğrencimize hediye ediyorlar. Biz bu çalışmanın meyvesini şimdiden almaya başladık. Umarım çok daha güzel ve verimli olur bu çalışmamız." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Kılıç ise "Dışarıdaki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atarak daha temiz bir dünya yapmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bu kartları vererek, bizi mutlu ediyorlar. Bu kartları iyilik yaptığımızda alıyoruz, yalnızca çöp toplamakla değil, örneğin, bir arkadaşımız yere düşer bir yeri incinirse ona yardım ederiz, benzeri davranışlarla bu kartları almayı hak ediyoruz." dedi.

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iyilik kart öğrenci Siverek Şanlıurfa

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