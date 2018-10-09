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Öğrenciler "kan bağışçısı" toplamak için yarıştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

Öğrenciler "kan bağışçısı" toplamak için yarıştı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Kan Ver Hayat Ver" projesi kapsamında düzenlenen kampanyada öğrenciler en fazla bağışçıyı toplayabilmek için yarıştı.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri bir hafta boyunca, alışveriş merkezleri, sinema salonları ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda stant kurarak Edirnelileri kan vermeye davet etti.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar da Edirne Mili Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Edirne Şubesi işbirliğinde okulun bahçesinde oluşturulan bölümde kan bağışında bulundu. Vatandaşlar kan vermeden önce öğrencilerin sınıfları adına oluşturdukları stantlara giderek adlarını yazdırdı. Yarışmanın sonucunda en fazla bağışçı toplayan sınıfın öğrencilerine çeşitli hediyeler verilecek.

Kampanya kapsamında, aynı zamanda okulun velisi de olan Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da kan verdi.

Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın en az donör sayısına sahip bölge olduğunu söyledi.

Çocukların öncelikle kan bağışına ilişkin eğitim gördüğünü belirten Cırıt, "Bir ünite kanın üç hayatı kurtardığını düşünerek hareket ettiklerinde bu çocuklarımızın gelecekte ülkemize çok faydalı insanlar olarak yetişeceğine emin oluyoruz. Kızılayı hayatımızın her alanında hissetmemiz lazım. Kızılayı anlatmak için okullarımızda bu projeyi daha ileri seviyeye getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da öğrencilerin güzel bir çalışma ortaya koyduğunu en az 4 bin kişinin kan vermesini beklediklerini kaydetti.

Kan veren vatandaşlardan Kutlu Kağan Bayrak, kızının Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Bana evde bu kampanyayı söylediğinde sevinerek katılacağımı söyledim. Yakınlarımı da getirdim. Kan herkese lazım olabilir. Umarım katılım yoğun olur ve herkes kan verir." diye konuştu.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Cem Akdayı ise "Öğrencilerimiz bunu fuarda, alışveriş merkezinde, sinemada vatandaşlara anlattı. Vatandaşlarımız da bu kampanyaya duyarlılık gösterdi. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
"Kan Ver Hayat Ver" kan bağışı proje Türk Kızılayı

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