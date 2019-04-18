Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar için el ele verdi

BALIKESİR ,(DHA) - DeFacto ve Edremit Kaymakamlığı tarafından Okul-Sanayi İş birliği Balıkesir Modeli protokolü çerçevesinde uygulanmaya başlanan "Kumaştan Hayaller" projesinin ilk ürünleri ortaya çıktı. Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretim fazlası kumaşlardan elde ettiği 300’e yakın ürünün satışı için DeFacto mağazasında özel bir alan oluşturuldu. Ürünlerden elde edilecek gelirle, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) projeleri desteklenecek.

Hazır giyim markası DeFacto ve KAÇUV iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi "Kumaştan Hayaller’, kanser tedavisi gören çocuklar için umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Okul-Sanayi İş birliği Balıkesir Modeli protokolü çerçevesinde şubat ayından itibaren Edremit’te uygulamaya başlanan projenin ilk ürünleri ortaya çıktı.

Edremit Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören kız öğrencileri tarafından üretim fazlası kumaşlardan tasarlanan ürünler için Edremit Novada AVM’de bulunan DeFacto mağazasında özel bir alan oluşturuldu. 300’e yakın ürünün satışa sunulacağı bu özel alan için bir açılış töreni düzenledi. Törene Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Fehim Altun, Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selda Pektaş Ulusoy ve DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı katıldı.