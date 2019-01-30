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Öğrenciler karne öncesi dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

Bursa’da iki katlı evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı.

Bursa’da iki katlı evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. Müstakil ev alev alev yanarken, sokaktaki bir otomobil de küle döndü. İlköğretim okulu bitişiğindeki yangını öğrenciler korkulu gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde 2 katlı binada elektrik kontağından çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı bina bir anda alev topuna döndü. 2 katlı binaya bitişik komşu evlerin sakinleri büyük panik yaşarken, aynı sokaktaki bir ilköğretim okulunda ders gören öğrenciler de okulun son gününde büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamalarında yaşandığı evin bahçesine güçlükle girdi. Yangına 4 ayrı itfaiye ekibi müdahale ederken 112 ambulansı da olay yerinde hazır bekletildi. Sokağa taşan alevler yüzünden kapı önünde park halindeki lüks bir otomobil de alev alıp küle döndü. 2 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Sokak savaş alanına dönerken yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öğrenciler karne öncesi dehşeti yaşadı

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