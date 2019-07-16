HABER

Öğrenciler 'Kepçe' ile hayvan sevgisini öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 'tarım atölyesi'ni kuran öğretmen Adem Erhan, hafif zihinsel engelli öğrencilerinin doğayla ve hayvanlarla iç içe olmalarına katkı sağlamak adına, 'Kepçe' ismini verdiği bir de köpek sahiplendi.

Öğrenciler 'Kepçe' ile hayvan sevgisini öğrendi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 'tarım atölyesi'ni kuran öğretmen Adem Erhan, hafif zihinsel engelli öğrencilerinin doğayla ve hayvanlarla iç içe olmalarına katkı sağlamak adına, 'Kepçe' ismini verdiği bir de köpek sahiplendi. Tarım atölyesinin köpeği haline gelen ve öğrenciler tarafından bakımı üstlenilen 'Kepçe', onlara hayvan sevgisi aşılıyor.
Bornova'daki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda kurulan tarım atölyesinde hafif zihinsel engelli öğrenciler, toprakla, bitkilerle ve doğayla iç içe ders görüyor. Atölyeyi kuran öğretmen Adem Erhan, öğrencilerinin hayvan sevgisini de öğrenebilmeleri için Cooker kırması yavru bir köpeği sahiplenerek, atölyeye getirdi. 9'uncu sınıf öğrencileri tarafından sevinçle karşılanıp atölye ortamına uyum sağlayan köpeğe, kulaklarının büyük olması nedeni ile 'Kepçe' ismi verildi. Kepçe'nin bakımını sırayla üstlenen öğrencilerden çoğu hayvanlara karşı olan korkularını yenerek, onların oyuncak değil, bir canlı olduğunu gördü. Öğrencilerin yemekhanedeki yemek artıkları ile besledikleri Kepçe, artık tarım atölyesinin bir üyesi haline geldi. Ön bahçede kendi yaptıkları kedi evlerinde de yaklaşık 10 kediyi besleyen öğrenciler, köpek sevgisini de tanımış oldu.
Her çocuğun bir hayvanın bakımını üstlenmesi gerektiğini söyleyen Adem Erhan, "Burada bir sürü köpekten korkan öğrencimiz vardı. Kepçe'yi severek bunu aştılar. Tarım atölyemizde çocuklar doğaya, toprağa ve bitkiye dokunuyorlar. Bu onların üzerinde çok büyük değişimler yarattı. Burada tavuklarımız var, fakat tam anlamıyla doğal bir ortam olması için daha çok hayvan olmalı diye düşündüm. Çocuklar doğaya tam dokunmalı. Bir hayvanla yaşayan çocuk, yetişkin olduğu zaman hiçbir canlıya zarar vermez. Bu sevgiyi, onun da bir canlı olduğunu hissedebilmeleri için köpeğin onların kucağına atlaması gerekiyor. Korkan öğrenciler artık Kepçe'nin onlarla oynamasını istiyor. Kepçe'yi akşamları bağlıyoruz. Her gün başka bir çocuğa 'Kepçe'yi sen serbest bırak' diyorum. Kepçe onu serbest bırakanlara çok bağlanıyor, bu nedenle çocuklar onu serbest bırakmak için yarışıyorlar. O bizim bir parçamız oldu" diye konuştu.
'O BİZİM KÖPEĞİMİZ DEĞİL, BİZ ONUN İNSANI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Tarım atölyesinde öğrencilerin bitkilerle ilgilenerek, bunu ders olarak görmekten çok hobi edindiklerini anlatan Erhan, "Bitkiler ve toprak günümüzde bir tedavi aracı olarak zaten kullanılıyor. Öğrenciler burada geçirdikleri vakitlerde toprağa bitkileri ekiyor, onların gelişim sürecini takip ediyor ve bitkiler büyüdüğünde başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bitkilerin ve hayvanların bakım sorumluluğunu çocuklara vermek, sevgisini göstermesini sağlamak, hayvanın onu sevdiğini düşünmesi bu çocuklar için büyük adımlar. Atölyemizdeki örnek çalışmaların tüm okullarda olmasını istiyoruz. Gelecekte kuyruğu kesilmiş, kuyruğuna teneke bağlanmış hayvanlar görmek istemiyoruz. Hayvan sahiplenme, çocuklardaki vicdan gelişimine katkı sağlıyor. Yoksa hayvanlar bazı kesimlerce oyuncak olarak görülüyor. Yeni nesil yetişkinler için, çocukları için bir eğlence aracı olarak görülüyor. Çocuklar burada o hayvanın da sevgiye ihtiyacı olduğunu, canlı olduğunu yaşayarak gördükleri için ona zarar vermiyorlar. Hayvan sevgisini öğrenip, empati kurmayı öğreniyorlar. O bizim hayvanımız değil, biz onun insanı olmaya çalışıyoruz. Sevgi dokunmakla başlar, biz de onlara dokunuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler 'Kepçe' ile hayvan sevgisini öğrendiÖğrenciler 'Kepçe' ile hayvan sevgisini öğrendiÖğrenciler 'Kepçe' ile hayvan sevgisini öğrendiÖğrenciler 'Kepçe' ile hayvan sevgisini öğrendi

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdüYağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü
Antalya'nın muhteşem su altı dünyasıAntalya'nın muhteşem su altı dünyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme

Gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.