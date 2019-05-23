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Öğrenciler kodlamayı "Maskod" ile öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri "Maskod"un maceralarının işlendiği mobil oyun uygulaması, EBA üzerinden hizmete sunuldu - 5'inci ve 6'ncı sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak tasarlanan uygulamayla öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedefleniyor

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri "Maskod"n maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak "mobil kod" uygulaması hazırlandı.

5'inci ve 6'ncı sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak EBA'da yayımlanan uygulama, web, İOS ve Android üzerinden öğretmen, öğrenci ve kodlama ile ilgilenen herkesin hizmetine açıldı.

Uygulamada kullanıcılar, oyunun ana karakteri olan Maskod'a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlamasını sağlıyor.

Oyun, Kaya, Buz, Kristal ve Lav Gezegeni olmak üzere dört gezegenden oluşuyor. Her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra oyun karakteri Maskod dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor.

- Amaç, kodlama becerisi kazandırmak

YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce hazırlanan mobil oyun, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amaçlı öğretim araçlarından biri olarak tasarlandı.

Mobil kod uygulaması ile öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedeflendi.

Uygulamaya "http://mobilkod.eba.gov.tr" adresi ve mobil platformlar üzerinden erişim sağlanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Maskod MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli eğitim Bakanlığı mobil kodlama oyunu

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