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Öğrenciler lösemili çocuklara destek için el ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Doğa Koleji, Türkiye genelindeki tüm kampüslerine LÖSEV bağış kumbarası yerleştirdi.

Öğrenciler lösemili çocuklara destek için el ele verdi

Doğa Koleji, Türkiye genelindeki tüm kampüslerine LÖSEV bağış kumbarası yerleştirdi. Bağış kumbaralarında tüm yıl toplanan paralarla, lösemili çocukların eğitim, sağlık, kıyafet, gıda ve ilaç gibi çeşitli masraflarına destek sağlanacak. Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, personel ve veliler, yardım kampanyası için seferber oldu.
Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları için Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinin lobisinde yıl boyunca LÖSEV kumbarasında toplanan bağışlar, yıl sonunda LÖSEV’e teslim edilecek. Kumbaralarda toplanan gelirle eğitimden sağlığa, kıyafetten gıda ve ilaç masraflarına kadar birçok alanda lösemili çocuklara destek sağlanacak. Yardımlarını çocukların evlerine kadar ulaştıran LÖSEV, psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor.
Kampüslerde bulunan kumbaralara öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve kampüs ziyaretçileri “Damlaya damlaya hayat olur” diyerek bağışlarını sürdürüyor. Öğrenciler, bir arkadaşlarının sağlık ve eğitim giderlerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Lösemili arkadaşlarına destek oldular
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Lise çağındaki bir öğrencinin sosyal sorumluluk bilinci kazanması, harçlığından tasarruf ederek lösemili arkadaşlarının eğitim ve sağlık giderlerine destek olması, çevreye karşı duyarlılığının gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.
Toplum bilinci yüksek, sağduyulu bireyler yetiştirebilmek için; sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vermemiz gerekiyor” dedi.
Geleceğin dünyası emin ellerde
Genel Müdür Ali Rıza Lüle, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin iş hayatında daha aktif rol almaları için, ekip ruhu ve liderlik vasıflarını kazanmasına önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi üreten öğrencilerimiz aynı zamanda ilk girişimcilik deneyimi kazanıyor. Yürekten inanıyoruz ki, öğrencilerimiz geliştirdikleri projelerle geleceğin dünyasını daha yaşanabilir hale getirecek” dedi.
LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, desteklerinden dolayı Doğa Koleji’ne teşekkürlerini dile getirerek, “Çocuklarımızın tedavisine ve eğitimlerine düzenli kaynak oluşturabilmek için, tüm kişi ve kuruluşlardan aynı hassasiyet ve desteği bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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