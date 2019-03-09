HABER

Öğrenciler makarnadan köprü yapmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "STEM'le geleceğin mühendisleri aranıyor" yarışması kapsamında ortaokul öğrencileri, makarnadan köprü yapmak için mücadele etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "STEM'le geleceğin mühendisleri aranıyor" yarışması kapsamında ortaokul öğrencileri, makarnadan köprü yapmak için kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, 55 ortaokuldan 165 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 120 dakika içerisinde bir paket fırın spagetti makarna kullanarak en hafif ve en çok yük taşıyan köprü tasarlamak için mücadele etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yaptığı konuşmada, geleceğin mimarları olan gençlere daha iyi bir dünya bırakabilmek için çalışılması gerektiğini belirtti.

Üreten bir nesil yetiştirmenin önemine değinen Alagöz, şunları belirtti:

"Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran, geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştireceğiz. Düzenlenen yarışma, çocukların becerilerinin gelişmesine katkı sağlamakla beraber mühendislik tasarım süreçlerini de ele almalarına imkan sağlayacaktır."

Yarışmaya katılan Mevlana Ortaokulu öğrencilerden İlknur Çiftçi, heyecan verici bir yarışma olduğunu dile getirerek, "Yarışma boyunca eğlendik. Süre konusunda biraz zorlandık." diye konuştu.

Yarışma sonunda Merkez Mevlana Ortaokulu birinci, Kahta Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kahta Atatürk Ortaokulu da üçüncü oldu.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerden bazılarının yarışma sonunda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bursa daha güzel yarınlara ulaşacakBursa daha güzel yarınlara ulaşacak
Sağlık Bakanı Koca: Ambulanslarda dijital dönüşüm yaptıkSağlık Bakanı Koca: Ambulanslarda dijital dönüşüm yaptık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman makarna öğrenciler yarışma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Son dakika: Meksika'da gece kulübünde katliam: 14 ölü

Son dakika: Meksika'da gece kulübünde katliam: 14 ölü

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Bugün İstanbul! İnsan seli oluştu

Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.