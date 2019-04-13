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Öğrenciler makarnadan köprü yapmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

Adıyaman'da düzenlenen Cendere Ulusal STEM Yarışması'na 7 ilden katılan 21 ortaokul öğrencisi, makarnadan en hafif ve en çok yük taşıyan köprüyü yapmak için mücadele etti

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Cendere Ulusal STEM Yarışması'nda, 7 ilden gelen 21 ortaokul öğrencisi, makarnadan köprü yapmak için yarıştı.

Adıyaman Fen Lisesinin spor salonunda düzenlenen yarışmaya, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Düzce, Adıyaman ve Erzurum'dan 21 ortaokul öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, 120 dakika içerisinde bir paket makarna kullanarak en hafif ve en çok yük taşıyan köprüyü tasarlamak için mücadele etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin mimarları gençlere daha iyi bir dünya bırakabilmek için çalışılması gerektiğini belirtti.

Üreten bir nesil yetiştirmenin önemine değinen Alagöz, şunları kaydetti:

"Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran, geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştireceğiz. Düzenlenen yarışma, çocukların becerilerinin gelişmesine katkı sağlamakla beraber mühendislik tasarım süreçlerini de ele almalarına imkan sağlayacaktır."

Yarışma sonunda Adıyaman Merkez Mevlana Ortaokulu birinci, Malatya Battalgazi Hanımın Çiftliği Ortaokulu ikinci ve Konya Meram Necati Çetinkaya Ortaokulu üçüncü oldu.

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