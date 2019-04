Öğrenciler matematik ve atletizm ortaklığında yarışacak

ÖĞRENCİLER 4 PARKURDA YARIŞACAK

Finallerin Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda, ısınma hareketleriyle başlayacağına dikkat çeken Şeker, final parkurları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Şeker, sözlerine şöyle devam etti:

"Finallerde çocuklarımızın karşısında dört tane parkur olacak. Bu dört parkur sürat koşu parkuru, kumda uzun atlama, gülle atma ve roket atma parkuru olacak. Öğrencilerimize sürat parkurunun başında 'Hadi çocuklar koşun' demeyeceğiz, böyle bir hedefimiz yok. Dört farklı gruba böleceğiz. Bir grupta on beşer öğrenci olacak ve gün boyunca her öğrenci bütün parkurlarda bulunacak. Öğrenciler, görevinin ne olduğunu parkurun başına geldiğinde öğrenecek.

Hakemler sırası gelen her öğrenciye bu esnada görevini söyleyecek. Parkuru göre, öğrenciye hakem '60 metre koşacaksınız' diyecek ve 60 metreyi kaç saniyede koşacağını soracak. Öğrenci kendi bedenini tahmin ederek, örneğin '60 metreyi 15 saniyede koşarım' diyecek. Bu bilgi not edilecek ve öğrencinin reel bir şekilde koşması alınacak. Öğrenci 15 değil 12 saniye konuşunca bunu algoritmik hesap motoruyla hesaplayacağız. Bu işlem her öğrenci için yapılacak. Bizim için hızlı koşan önemli olmayacak. Tahminini tutturan ve sapması mümkün olduğunca az olan önemli olacak. Teorik sınavın yüzde 60'ı ile finalin yüzde 40’ı toplanıp toplam puan elde edilecek."