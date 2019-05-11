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Öğrenciler mavi kapaklardan Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencileri sıfır atık projesi kapsamında topladıkları mavi kapaklardan, Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği oluşturdu.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencileri sıfır atık projesi kapsamında topladıkları mavi kapaklardan, Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği oluşturdu.

Gelibolu ilçesi Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce başlatılan sıfır atık projesi kapsamında okulda 1235 mavi kapak toplandı. Müdür Yardımcısı ve Denizcilik Alanı Gemi Makineleri Dalı Öğretmeni Eyüp Balta, 10'uncu sınıf Gemi İnşa Alanı öğrencisi Aylin Moutovkina, Gemi Alanı son sınıf öğrencisi Batuhan Alan Doğan ve Gemi Makinaları son sınıf öğrencisi Hüseyin Can Öcal mavi kapaklardan Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği oluşturmak için kolları sıvadı Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte 3 günde 900 mavi kapaktan Türk bayrağı, 2 günde 300 mavi kapaktan yunus ve 1 günde 35 kapaktan kır çiçeği oluşturdu. Öğrencilerin okul girişinde sergilenen bu eserleri ise büyük beğeni topladı.

'MAVİ KAPAKLARDAN 3 BOYUTLU GEMİ YAPMAK'

Müdür Yardımcısı ve Denizcilik Alanı Gemi Makineleri Dalı Öğretmeni Eyüp Balta, proje detaylarını anlatırken, "Okulda başlattığımız sıfır atık projesiyle neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Öğrencilerimize bu konuda konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Topladığımız kapaklardan da Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği yaparak güzel bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmaları okulda diğer öğrencilerimize örnek olması için sergiliyoruz. Projemizi devam ettireceğiz. Bundan sonraki düşüncemiz toplanacak mavi kapaklarla 3 boyutlu bir gemi yapmak" diye konuştu. Öğrenci Hüseyin Can Öcal ise, "Mavi kapaklardan oluşturduğumuz Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeğiyle güzel bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

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