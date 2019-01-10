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Öğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ilkokul öğrencileri, soğuk kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için kendi elleriyle atkı ve bere ördü.

Öğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ilkokul öğrencileri, soğuk kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için kendi elleriyle atkı ve bere ördü. Öğrenciler, yazdıkları mektupları da yanlarına koydukları atkı ve bereleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.
Kumluca'da Cumhuriyet İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Safiye Kahraman öncülüğünde, Elazığ'da görev yapan Mehmetçik için atkı ve bere ördü. Öğretmenlerinin öğretmesi sonrası, özel aparat yardımıyla atkı ve bere ören öğrenciler, yanlarına da mektuplar koydu. Atkı ve bereler, öğrenciler tarafından okul yönetimi ve öğretmenleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek teslim edildi.
MEKTUPLARI DUYGULANDIRDI
Öğrencilerin gönderdiği mektuplar ise duygulandırdı. Öğrencilerden Hüma Beril Özdemir mektubunda, "Öğretmenimiz bir proje başlatacağımızı söylediğinde çok heyecanlandım ve çok merak ettim bu projeyi. Ve öğrendim ki biz minik eller vatanımızın yılmaz bekçilerine atkı örecekmişiz. Bu beni inanılmaz duygulandırdı. Hemen başladık atkılarımızı örmeye. İnşallah hediyemiz sizi mutlu eder. Siz, gece gündüz biz sıcak yatağımızda yatarken vatanımızı beklemektesiniz. Sizler için ne yapsak azdır. İnşallah bu atkılarımız ailelerinizden ayrı olduğunuz bu günlerde sizi ana kucağı gibi sıcak tutar. Bu atkıları taktıkça bizleri hatırlayın" ifadelerine yer verdi.
'BELKİ ÇOK KÜÇÜĞÜZ AMA KALBİMİZ ÇOK BÜYÜK'
Öğrencilerden Sudem Naz Çağman da mektubunda şunları kaydetti:
"Sevgili Mehmetçiklerim, merhaba, anlı, şanlı Türk askeri. İçimdeki hayranlığı sana anlatmak istiyorum. Emin ol ki burada herkes kapı gibi arkanda duruyor. Belki çok küçüğüz ama kalbimiz çok büyük. Biz de biliyoruz ki bizim insanlık için bin kez şehit olacak askerlerimiz var. Biz de küçük kalplerimizle her zaman dua ediyoruz. Rabbim sizi korusun. Biz de Cumhuriyet İlkokulu olarak Safiye Kahraman öğretmenimiz öncülüğünde sizlere minik ellerimizle atkılar ördük. Umarım beğenirsiniz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle."
Atkı ve bereleri askeri yetkililere teslim eden sınıf öğretmeni Safiye Kahraman, "Vatanseverlik, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerimizin öğrencilerimizde kalıcı olması amacıyla 'Minik eller asker ağabeylerini istiyor' adlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz her bir ilmekte sevgilerini işledi. Projeyle değerlerimiz kalıcı hale geldi" dedi.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir de "Türk Silahlı Kuvvetleri, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Askerimizin atkıya ve bereye ihtiyacı yok. Fakat maneviyata ihtiyacı var. Türk milleti askerine destek oluyor. Küçük hediyeler askerimiz için büyük güç ve motivasyon kaynağı olacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördüÖğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördüÖğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördüÖğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördü

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