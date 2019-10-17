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Öğrenciler Mehmetçik için bayraklarla şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, Türk bayraklarıyla "Ay Yıldızlı Bayrağım" şarkısını söyleyerek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla "Ay Yıldızlı Bayrağım" şarkısını söyledi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla sürdürülen harekata destek verdi.

Öğrenciler, okulun bahçesinde Türk bayrakları taşıyıp, "Ay Yıldızlı Bayrağım" şarkısını söyledi. Şarkının ardından öğrenci ve veliler, harekata katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Okul Müdürü Suat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın başarılı geçmesi için dua ettiklerini söyledi.

Veliler ve öğrencilerden gelen istek üzerine etkinliği düzenlediklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Suriye sınırında tüm dünyaya karşı, teröristlere karşı harekat yürüten kahraman ordumuza destek olmak istedik. 'Gazi Süleyman Paşa'nın torunlarından kahraman ordumuza selam var.' diyoruz. Bugün 550 öğrencimiz ve velilerle ordumuza selam gönderdik. Verdiğimiz asker selamının ne kadar kıymetli, önemli olduğunun farkındayız. Dünya da bunun farkında."

Aydın, bayrağını, vatanını, milletini ve ordusunu seven gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

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Barış Pınarı Harekatı destek öğrenci Tekirdağ

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