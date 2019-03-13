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Öğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

BITLIS'te 3 yıl önce açılan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve ilçelerden gelen ortaokul öğrencilerine mini konserler verip, sergi açarak okullarını tanıtıyor.

Öğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BITLIS'te 3 yıl önce açılan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve ilçelerden gelen ortaokul öğrencilerine mini konserler verip, sergi açarak okullarını tanıtıyor.
Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve ilçelerdeki ortaokul son sınıfta okuyan öğrencilere mini konserler verip, sergi açarak okullarını tanıtıyor.
Her hafta bir okulun öğrencilerini davet ettiklerini belirten Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Veysel Sulukaya, 3 yıl önce ektikleri tohumların bu yıl meyvelerini verdiğini ifade etti. Sulukaya, şunları söyledi:
"Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi 2016 yılında kuruldu. Bugün diktiğimiz tohumların meyvelerini almaya başladık. Güzel bir dinleti yaptık. Bitlis merkez ve ilçelerde okuyan ortaokul son sınıf öğrencilerini okulumuza davet ediyoruz. Gelen öğrencilere, öğrencilerimiz mini konserler veriyor. Okulumuz pansiyonlu olduğu için dışarıdan gelen öğrencilerimiz de rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor. Okulumuzu kazanan örencilerimiz, ilk başta bireysel enstrümanlarını seçiyorlar. Bunun eğitimi 4 yıl boyunca devam ediyor. Bunun yanında piyano zorunlu olmak üzere, okulun imkanlarını kullanan bir öğrenci, en az 3 farklı enstrümanla bu okuldan mezun oluyor. Müzik bölümünde 120 öğrencimiz var. Her yıl belirli zamanlarda öğrencilerimiz farklı etkinlikler çerçevesinde konserler veriyoruz. Geçen yıl 'Aşık Veysel’i anma, Aşık Mahzuni Şerif’i anma günlerinde çok güzel konserler verdik. Bu yıl sonunda da Türk Sanat Müziği konseri hazırlıyoruz. Bizim asıl amacımız, ortaokul öğrencilerini buraya davet ederek, onların ileride bizim okulumuz gibi özellikli okulları tercih etmelerini sağlamaktır."

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Öğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyorÖğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyorÖğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyorÖğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyor

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