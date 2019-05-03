Öğrenciler model uçaklarıyla yarıştılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, üniversite ve lise öğrencileri 1 aylık kursa giderek yaptıkları model uçakları yarıştırdı. 40 model uçağın katıldığı yarışmada öğrenciler, zaman zaman rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Türk Hava Kurumu Karabük Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde model uçak yapımı kursu düzenlendi. 1 ay süren kursa katılan üniversite ve lise öğrencisi 40 kursiyer, kendi model uçaklarını yaptı. Model uçaklar bugün kent meydanında yarıştı.

Öğrenciler, model uçaklarını 3 tur üzerinden rüzgara karşı en uzun mesafeye uçurmaya çalıştı.

Renkli anların yaşandığı yarışmada sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekletildi. Öğrenciler, zaman zaman rüzgar nedeniyle yön değiştirip, üzerlerine doğru gelen uçaklardan kaçmak zorunda kaldı.

2 saat süren yarışma sonunda Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Cihat Çakıroğlu, model uçağını 46 metre 22 santimetreye uçurarak, birinci oldu. Dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirildi. Cihat Çakıroğlu, okulunu en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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