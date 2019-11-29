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Öğrenciler okul koridorunu tarih ve kültürel motiflerle süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

MUŞ'taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, koridordaki boş alanı tarih, kültür ve teknoloji içerikli motiflerle süsledi.

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, koridordaki boş alanı tarih, kültür ve teknoloji içerikli motiflerle süsledi. Okul müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri ve tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kent merkezinde birçok alanı rengarenk yapan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, okulun 4'üncü kat koridorunu da motiflerle süsledi. Öğrenciler, duvarlara asırlar öncesi eserlerin yanı sıra teknoloji çağını anlatan çizimler de yaptı. Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan ile boş zamanlarını değerlendiren öğrenciler, duvar boyamaları ve resimler yapıyor. Okul müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri ve tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Uygulamayı bütün öğrencilere yaymayı hedeflediklerini belirten Özçelik, "Öğrencilerimiz, çalışmalarını okulun diğer köşelerine yansıtacak. Öğrenceler her bir resimde, her bir figürde yöresel, geleneksel, günlük yaşantımızda kullandığımız ya da kullanacağımız her şeyi sanatla buluşturarak sergilemişlerdir. Bunu yaparken tabi hem boş zamanlarını etkin ve verimli kullanmışlar hem de bize geçmişten günümüze gelen anılarımızı, kullandığımız veya geleneklerimizle ilgili bütün her şeyi sanatla bütünleştirerek güzel bir sergi haline getirmişlerdir. Bu hem kültür sanat açısından önemlidir hem de okulumuzun bu kullanılmayan köşesini de ayrıca bir estetik katmıştır" dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan da öğrencilerin estetiği ön plana çıkaran çalışma yaptıklarını belirtti. Hafta içi ve boş vakitlerde 1,5 ayda duvarlara eserlerin yansıtıldığını kaydeden Baburhan, "Çalışmalar özellikle eski tarihlerimizi anlatan, dede, babalarımızın örf, adetleri noktasında, kültür noktasında, yaşamsal sıkıntı noktasında yaşananlar anlatılmaya çalışıldı" diye konuştu.

Kültür ve sanatı okulun koridorundaki duvarlara yansıttıklarını söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Azat Hisar ise "Burada amacımız kültür ve sanatın unutulmayacak bir şekilde yansıtılması ve estetik bir biçimde nitelendirilmesidir. Okulumuzun ve öğretmenlerimizin desteği ile yaptığımız sanat eserlerinde farklı kültür ve yörelerin kendi içerisinde unutulmaya yüz tutmuş eserlerini farkındalık oluşturarak yaşatmaya çalıştık" dedi.

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