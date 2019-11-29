Öğrenciler okul koridorunu tarih ve kültürel motiflerle süsledi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, koridordaki boş alanı tarih, kültür ve teknoloji içerikli motiflerle süsledi. Okul müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri ve tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kent merkezinde birçok alanı rengarenk yapan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, okulun 4'üncü kat koridorunu da motiflerle süsledi. Öğrenciler, duvarlara asırlar öncesi eserlerin yanı sıra teknoloji çağını anlatan çizimler de yaptı. Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan ile boş zamanlarını değerlendiren öğrenciler, duvar boyamaları ve resimler yapıyor. Okul müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri ve tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Uygulamayı bütün öğrencilere yaymayı hedeflediklerini belirten Özçelik, "Öğrencilerimiz, çalışmalarını okulun diğer köşelerine yansıtacak. Öğrenceler her bir resimde, her bir figürde yöresel, geleneksel, günlük yaşantımızda kullandığımız ya da kullanacağımız her şeyi sanatla buluşturarak sergilemişlerdir. Bunu yaparken tabi hem boş zamanlarını etkin ve verimli kullanmışlar hem de bize geçmişten günümüze gelen anılarımızı, kullandığımız veya geleneklerimizle ilgili bütün her şeyi sanatla bütünleştirerek güzel bir sergi haline getirmişlerdir. Bu hem kültür sanat açısından önemlidir hem de okulumuzun bu kullanılmayan köşesini de ayrıca bir estetik katmıştır" dedi.