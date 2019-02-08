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Öğrenciler "Opera Tur"a katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

SAMDOB binasını gezen ilkokul öğrencilerine, sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor, ayakkabı ve kostümlerin nasıl yapıldığı, uygulamalı olarak anlatıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında öğrencilere opera tanıtılıyor.

Türkiye'nin 6. Devlet Opera ve Balesi olan SAMDOB, sahneye koyduğu eserlerle sanatseverlerin beğenisini kazanırken, hazırladığı proje ile de çocuklara operayı sevdirmeyi amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği "Opera Tur" projesi kapsamında her ay Samsun merkez ve ilçelerindeki ilkokul öğrencileri SAMDOB'u ziyaret ediyor.

Opera binasını gezen Malazgirt İlkokulu öğrencilerine, sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor, ayakkabı ve kostümlerin nasıl yapıldığı, atölyelerde uygulamalı olarak anlatıldı.

Binayı SAMDOB sanatçıları eşliğinde gezen öğrenciler, yaklaşık iki saat süresince sanatçıların provaları ve sahneye hazırlanma çalışmalarını izledi.

Tura katılan öğrenciler, ilk kez opera ve bale sanatçıları ile bir araya gelerek, merak ettiklerini öğrenme ve tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

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öğrenci SAMDOB) Samsun Samsun Devlet Opera ve Balesi

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