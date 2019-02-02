Öğrenciler, Palandöken'de stres attı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkânı buldu. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı. Kar kalınlığının Konaklı Kayak Merkezi'nde 90, Palandöken'de 60 santim olması nedeniyle öğrenciler velileri ile birilikte doyasıya kayak yaptı. Tatil için İzmir'den Erzurum'a geldiklerini söyleyen Sevgi Cantürk, "Palandöken'e ailece ilk kez geliyoruz. Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'deki pistler ve mekanik tesisler harika. Palandöken'de kayak yapmak gerçekten bir ayrıcalıkmış. İzmir'deki evimizden çıkıp uçağa bindik ve 2 saat sonra kendimizi kayak pistinde bulduk. Gece kayağı ise muhteşem. Şehir merkezine indiğimizde ise Selçuklu mimarisini taşıyan birbirinden güzel tarihi eserlerle tanıştık" diye konuştu. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney de, dolu dolu bir sezon geçirdiklerini söyledi. Palandöken'in yarıyıl tatilinde ise adeta dolup taştığını belirten Güney, "Pistlerdeki yoğunluk sömestr tatilinde en üst seviyeye ulaştı. Erzurum'un yanı sıra yurdun çeşitli illerinden gelen öğrencilerin aileleriyle kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler, yarıyılın stresini Palandöken'in karlı doruklarına bıraktılar. Umarım bu tatil hepsine çok iyi gelecek ve eğitimlerine kaldıkları yerden başarıyla devam edecekler" diye konuştu. BÜYÜKŞEHİRDEN KAYAK EĞİTİMİ Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2014-2015 kış sezonunda başlattığı temel kayak eğitim projesine yarıyıl tatilinde hız verdi. Kayak yapma imkânı olmayan çocuklara ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Mehmet Sekmen şunları söyledi: "Çocuklarımıza temel kayak eğitimi verdiğimiz projeyi 2014-2015 kış sezonunda hayata geçirdik. Bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bu projeden şimdiye kadar her yıl yaklaşık 4 bin çocuk olmak üzere toplamda 20 bin çocuk yararlandı. Yazın, yaz spor okullarına belediyemizin beyaz masa biriminden kayıt yaptırıyoruz. Kışın eğitim öğretim olduğu için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte özellikle biraz daha ekonomik açıdan dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki okullar seçiliyor. Palandöken'e hiç çıkmamış, kayak yapma imkânı olmayan çocuklarımıza ağırlık veriyoruz. Sömestr dönemlerinde de kısa süreli 15 gün üç farklı grup şeklinde beyaz masamızda sömestr tatili öncesi kayıt alıp bu eğitimi veriyoruz. Kış spor okulları 15 Mart'a kadar sürecek. Bu proje de sportif tüm projelerimiz gibi ücretsiz. Üstelik ulaşım, kayak kıyafeti, ikram ve alanında uzman rehber ve eğitmenlerimiz tamamen belediyemizin katkılarıyla gerçekleşmekte."

