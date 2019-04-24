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Öğrenciler paylaşmayı öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde tam gün eğitim alan öğrenciler, okullarında artan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak, paylaşmayı öğreniyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde tam gün eğitim alan öğrenciler, okullarında artan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak, paylaşmayı öğreniyor.

​Buca'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü özel bir okulda, öğle menüsünde artan yemekler 4 yıldır dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Okullarında her gün 1200 kişilik yemek çıktığını söyleyen okul yetkilisi Davut Dinçel, "Okulumuzda 1000 öğrenci, 150 personel var. Gün içinde 50 ya da 100 kişilik yemek artıyor. Artan yemeklerimizi saat 18.00'den sonra gecekondu tipi evlerin bulunduğu mahallerimizde dağıtıyoruz. Böylece yemeklerimiz israf olmuyor" dedi. Okul olarak toplam kalite yöntemi süreçlerini uyguladıklarını belirten Dinçel, bu kapsamda yemekhanelerinde de bir yardım faaliyeti yürüttüklerini dile getirdi. Mahalle muhtarları ile görüşerek ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip, öğrencilerle birlikte yemeklerin dağıtımını yaptıklarını belirten Dinçel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi aracımızla yemeklerin dağıtımını yapıyoruz. Ailelerin hayır dualarını alıyoruz. Bazen Kızılay'a veriyoruz. Bizim adımıza onlar dağıtıyor. Bu işin başında ben oluyorum. Hemen hemen her gün 18.00'den 20.00'ye kadar dağıtımı tamamlıyoruz. Çocuklar bunu duyduktan sonra tabaklarında yemek bırakmamaya başladı. İsrafa karşı olmayı öğrendiler. Ben aynı zamanda 4 aydır Gaziemir Kızılay Şube Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Bu yardım faaliyetlerden olsa gerek, Kızılay merkezden bu göreve layık görüldüm. Benzer yardım faaliyetlerini arttırarak sürdüreceğiz."

EMPATİ KURUYORLAR

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Musa Buhurcu (17), okulda pek çok yardım faaliyetinin bulunduğunu söyleyerek, "Bunlardan biri de bu yemek yardımı. Okulumuzun birçok kuruma örnek olacağını düşünüyorum. Yardıma muhtaç insanlara destek oluyoruz" dedi.

Aynı sınıfta okuyan Emirhan Dinçer (17) ise bu faaliyet sayesinde evine yemek gitmeyen insanlara destek olduklarını ve bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirdi.

10'uncu sınıf öğrencilerinden Beyza Pelen (15) ise "Okulumuz bizi birçok konuda bilinçlendiriyor. Yemeklerin israf edilmemesi konusunda da bilinç kazanıyoruz. Artan yemekler hem israf edilmemiş oluyor hem de aç olan insanların karnı doyuyor" diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencilerinden Reyhan Hamamcıoğlu (15) ise şunları söyledi:

"Ailemden öğrendiklerimle yardımlara önem veriyorum. Okulumuz da bu konuda güzel faaliyetler yürütüyor. Daha fazla şükrediyor ve başka insanlarla empati kuruyorum."

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