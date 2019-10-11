Öğrenciler pazarda "Bir elmaya karşı bir sigara" istedi

Muğla’nın Fethiye ilçesine Eramus programı kapsamında gelen öğrenciler vatandaşlardan bir elma karşılığında bir dal sigara aldı. Öğrenciler ve vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar oluştu.

Erasmus programı kapsamında Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya, Letonya ve Türk öğrencilerinde aralarında bulunduğu 36 öğrenci “Uyuşturucudan Uzak Kal-Güvende Kal” projesi kapsamında pazarda stant kurdu.

Öğrenciler madde bağımlılığının zararlarını anlatan tiyatro gösterisi sergilerken, daha sonra verecekleri elma karşılığında vatandaşlardan sigara istedi.

Öğrenciler pazarda “Bir sigara, bir elma al” sloganıyla ellerindeki elmalarla ile vatandaşlardan sigara istediler. Bazı vatandaşlar ile öğrenciler arasında ilginç diyaloglar oldu.

Proje koordinatörü Eren Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bağımlılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek olduğunu, insanların bağımlılıklarından hemen vazgeçemediğini söyleyen Eren, “Zararlı alışkanlıklarımızı yararlı alışkanlıklarla değiştirmemiz gerekiyor. Buna bir örnek oluşturmak istedik. İnsanların Bir sigarasına el koyarak bir elma veremeye çalışıyoruz. Onların zararlı alışkanlıklarını yararlı alışkanlıklarla değiştirmeye yönelik kafalarında bir fikir oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Projeye Macaristan’dan katılan Botond Jeney ise yaptığı açıklamada "İlginç bir aktivite oldu. İnsanlardan elma karşılığında sigara almakta güçlük çektik. Türk insanı çok yardımcı. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bir elmaya karşılık onlardan üç sigarayı duyunca sigaranın pahalı olduğunu ve değiştirmek istemediklerini söylediler. Ben de ‘Madem pahalı niye içiyorsun?’ diye sordum. Sigara sonuçta sağlıksız ve pahalı. Buna rağmen içiyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından toplanan sigaralar kırılarak çöpe atıldı.

