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Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, öğrencileri planetaryumla tanıştırdı.

Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

Mudanya Belediyesi, öğrencileri planetaryumla tanıştırdı. Öğrenciler, gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini gözlemledi.
Ara tatilde Mütareke Meydanı’nda kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir çadırın içinde projeksiyon ile gökyüzü yansıtılarak takım yıldızları ve gezegenlerin keşfedildiği programda öğrencilerle bir araya geldi. Mudanya’da yaşayan her yaştan bireyin mutluluğu için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her bir öğrencimizi geleceğe hazırlamayı sürdürüyoruz. Yaptığımız bu organizasyonla da öğrencilerimizin uzay, gök bilimleri gibi konularda bilgi sahibi olmasını eğlendirerek sağlamış olduk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyayı anlaması, araştırması ve geleceğini doğru bir hedefle şekillendirmesini istiyoruz. Öğrenmeyi, okumayı ve araştırmayı seven, geleceğin en başarılı uzay bilimcilerinin bu topraklarda yetişmesi umuduyla eğitim alanında yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

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